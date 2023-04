Nelle interviste post-gara il capitano bianconero aveva definito corretta l’espulsione del centravanti dell’Inter in risposta ai cori razzisti della curva juventina

Continuano le polemiche in seguito all’espulsione di Romelu Lukaku per l’esultanza in risposta ai cori razzisti della curva della Juventus durante la semifinale di Coppa Italia di ieri. Dopo l’arbitro Massa, a finire nel mirino degli utenti del web è il difensore bianconero Danilo per i suoi commenti post-gara al cartellino rosso del centravanti dell’Inter. Ore dopo, il difensore ha chiarito la sua posizione con un post sui suoi account social.

Juventus-Inter, le parole di Danilo su Lukaku

Nel post gara di Juventus-Inter il bianconero Danilo ha commentato il cartellino rosso mostrato dall’arbitro Massa a Romelu Lukaku, reo dopo il gol dell’1-1 di aver esultato davanti alla curva dei tifosi della Juve, che pochi attimi prima lo avevano bersagliato con cori razzisti.

“Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e lì è stato facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca. È stato espulso correttamente secondo me”, le parole di Danilo, che ha dunque colpevolizzato Lukaku per l’esultanza, senza fare alcun accenno al comportamento riprovevole della curva juventina.

Juventus-Inter, le accuse sul web a Danilo

Le parole di Danilo hanno ovviamente reso ancor più rovente la polemica sui social network: molti tifosi, non solo dell’Inter, hanno accusato il difensore della Juventus di non mostrare alcuna sensibilità di fronte al tema del razzismo e di non voler stigmatizzare il comportamento dei tifosi bianconeri. “Complimentoni al capitano della Juventus Danilo, si prendesse mai una posizione contro la curva…”, il commento di MBB su Twitter.

“Danilo in sostanza ha detto nel post partita che Lukaku doveva portare rispetto a dei razzisti”, aggiunge Andrea. “Caro Danilo, invece di accusare Lukaku la prossima volta vai sotto la tua curva razzista e zittiscili tu!”, scrive VampetaRevenge. “Quello che dispiace è che Danilo che dovrebbe comprendere appieno il problema del razzismo è che a fine partita si concentri sul fatto che sia giusto espellere Lukaku piuttosto che condannare in primis i suoi tifosi”, la chiosa di Giovanni.

Juventus, Danilo costretto a dichiarazione antirazzista sui social

Le critiche piovute dai social hanno poi spinto Danilo a chiarire la sua posizione sul razzismo in un post pubblicato sui suoi account social. Il difensore della Juventus non parla di quanto accaduto a Lukaku, ma si limita a una condanna generica sui comportamenti simili a quello tenuto ieri dalla curva dell’Allianz Stadium.

“Il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale – le parole del difensore -. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato”.