Juventus: dopo la sconfitta di Verona c'è la decisione di Allegri

Il giorno dopo l’ennesima debacle in campionato, la quarta stagionale, la sconfitta per 2-1 contro il Verona, è stata una mattinata di lavoro e di decisioni per la Juventus e Massimiliano Allegri.

Juventus in ritiro fino a sabato

I calciatori e il tecnico si sono confrontati a margine dell’allenamento alla Continassa e Allegri ha preso la decisione di mandare la squadra in ritiro fino a sabato, quando sarà impegnata in casa, all’Allianz Stadium, contro la Fiorentina per la dodicesima giornata di Serie A, ultima partita prima degli impegni delle nazionali. In mezzo però, martedì, ci sarà, sempre in casa, la quarta partita della fase a gironi di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.

Juventus, scudetto già virtualmente sfumato

Non sarà tuttavia un ritiro punitivo ma una tappa obbligata per riflettere sul difficilissimo momento che, almeno in campionato, sta attraversando la Juve, che delle quattro sconfitte subite in Serie A ne ha subite due nelle ultime due partite, contro Sassuolo e Hellas. In poche parole, l’obiettivo scudetto è già virtualmente sfumato dopo soli due mesi e squadra e tecnico hanno poche idee e oltretutto confuse.

Juventus, primo ritiro dopo sei anni

Inoltre Allegri, dopo la sconfitta di ieri sera al Bentegodi, ha chiesto il silenzio stampa e la massima concentrazione sul lavoro. I calciatori saranno tutti alloggiati al J Hotel e l’ultima volta che la Juventus andò in ritiro fu durante la prima gestione del tecnico livornese in seguito alla sconfitta contro il Sassuolo del 28 ottobre 2015. Il periodo dell’anno e il tecnico sono gli stessi, alla fine arrivò lo scudetto, ma allora i punti di distacco dalla capolista Roma erano 11, stavolta, con Napoli e Milan che devono ancora giocare, sono già 13 e, a meno di una doppia sorpresa, aumenteranno ancora.

