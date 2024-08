Juventus, Douglas Luiz unico sorriso: dal corto muso ai tanti gol presi, allarme tra i tifosi

Più ombre che luci anche nella seconda amichevole dei bianconeri. Tra i più bersagliati dai tifosi c'è Vlahovic, inaffidabile secondo molti

Se il campionato iniziasse domani per la Juve sarebbe un bel problema. I bianconeri nelle prime due amichevoli sono apparsi parecchio indietro sotto molti punti di vista. Nel mirino della critica ci è finita soprattutto la difesa, con 5 gol subiti in 180 minuti alcuni dei quali davvero facilmente evitabili. Ma anche altri reparti non hanno convinto appieno. Lavori in corso, insomma, come d’altra parte è normale che sia dato il cambio allenatore e un cantiere tanto tanto aperto.

Le note positive in casa Juve

Partiamo dalle cose positive. L’ingresso di Douglas Luiz ha portato immediatamente brio alla causa bianconera. Ma va detto, più in generale, che con l’entrata in campo di qualche titolare in più qualche sprazzo di luce si è intravisto. D’altro canto la formazione iniziale era davvero sperimentale: difficilmente vedremo mai la Juve con quell’11 di partenza in una gara ufficiale. Buona prova anche da parte di Weah, tra i più ispirati di una squadra in evidente fase di rodaggio.

Le note negative: squadra incompleta e in rodaggio

Non bene i centrocampisti, apparsi tutti appannati fatta eccezione del già citato brasiliano. Incuriosisce l’esperimento di Cabal nella posizione di Calafiori ai tempi del Bologna: il difensore colombiano ha avanzato spesso a centrocampo anche se tecnicamente è stato talvolta molto impreciso. Mancano gli esterni offensivi, punto di partenza fondamentale per permettere a Motta di fare il proprio gioco. In tal senso sarà determinante il mercato. Vlahovic in gol è sempre un bene, ma complessivamente il serbo non ha entusiasmato pur impegnandosi. Restano troppe, infine, le amnesie difensive.

Il commento dei tifosi, tra catastrofismo e richiesta di acquisti

Anche la tifoseria è piuttosto spaccata dopo le prime due uscite della squadra. C’è chi invoca tempo per consentire a Thiago Motta di lavorare e chi invece intravede buchi preoccupanti. In tanti credono che il mercato sia l’unica via: “Mancano un centrale sx, un mediano, il trequartista e l’esterno dx. Auguri, Cristiano“, scrive un utente. Numerosi sono anche quelli che non si fidano del tutto di Vlahovic: “Vlahovic per me non può essere il nostro centravanti. Con allegri giocava male perché arrivavano pochi palloni ora tutti quelli che gli arrivano li sbaglia. È mediocre e basta“, spiega un utente.

Per alcuni Chiesa è già un rimpianto: “Se Chiesa non è titolare in questa Juve ( a prescindere da tutto e tutti ) allora è certo che io di calcio ne capisco veramente poco”. Mentre c’è chi prematuramente si abbandona a considerazioni catastrofiste: “Quest’anno sarà difficile arrivare tra le prime 4…Salvate questo messaggio“. Tra i più apprezzati, invece, ci sono stati Douglas Luiz e Cabal in particolar modo.