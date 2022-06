28-06-2022 10:35

Il Chelsea continua il pressing per Matthijs De Ligt. La società londinese va all’attacco per il difensore olandese sperando di riuscire a convincere la Juventus. Non sarà una trattativa semplice perché la società bianconera non sembra intenzionata a lasciar partire il giocatore a meno di una proposta clamorosa che ancora non è arrivata.

Juventus: la valutazione di De Ligt è di 120 milioni

Gli esperti di calciomercato hanno spiegato la posizione della Juventus in più circostanze. La Vecchia Signora considera un’eventuale cessione di De Ligt solo di fronte ad una proposta importante, di quelle che non si possono rifiutare, e nonostante le difficoltà per il prolungamento del contratto, i bianconeri hanno fissato il prezzo intorno ai 120 milioni di euro.

Il Chelsea propone Werner: la replica bianconera

La prima proposta della società inglese per De Ligt è arrivata sulla base di un’offerta da 100 milioni con una parte cash e l’inserimento nell’affare dell’attaccante tedesco Timo Werner. La Juventus ha subito rispedito l’offerta al mittente rimanendo ferma sulla posizione di una cifra di 120 milioni e solo in contanti. Prima scaramucce che lasciano comunque intravedere la possibilità di ulteriori contatti.

Juve, i tifosi dettano le condizioni: Solo Kantè

Sui social i tifosi della Juventus si stanno preparando alla possibilità di un sacrificio. L’addio di De Ligt viene preso in considerazione nell’ottica di migliorare la squadra nel complesso e per questo nelle ultime ore in tanti hanno fatto il nome di N’Golo Kantè. Il 31enne centrocampista di origini maliane viene considerato come il giocatore giusto da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Color Inside dice di sì: “Rinuncerei a De Ligt per Kantè, per avere una buona difesa serve un ottimo centrocampo che faccia filtro”. Mentre Francesco commenta: “Bisogna valutare il centrocampo italo-francese con Pogba, Rabiot, Kantè e Locatelli ma sarei d’accordo sulle proposta”.

Anche Andrea la pensa allo stesso modo: “Accetterei di corsa. De Ligt non si discute ma è pur sempre un difensore e secondo me non vale la pena investire così tanto di ingaggio per quel ruolo”. Anche Alessio la pensa allo stesso modo: “Per Kantè accetterei immediatamente. Con Pogba e Locatelli sarebbe un centrocampo come non ne avevamo da anni”.

