Superlega addio, la Juventus torna nell'Eca: tifosi inferociti, caos sul web

Al-Khelaifi ha annunciato il rientro del club nell'associazione club europei, ma i tifosi bianconeri non ci stanno e sul web spopola l'hastag #elkannout

Sembra un secolo, eppure è passato soltanto un anno e mezzo. Era la Juventus di Andrea Agnelli, che confermava davanti alle telecamere Max Allegri dopo la disfatta di Haifa, dopo aver dichiarato guerra alla Uefa con il progetto Superlega con Barcellona e Real Madrid.

La Juventus rientra nell’Eca

Poi, la bufera plusvalenze, le dimissioni in blocco della dirigenza, il nuovo entourage scelto da John Elkann, e gli avvenimenti recenti: la fine tutt’altro che serena del rapporto con il tecnico livornese, pupillo di Andrea Agnelli, e ora il rientro nell’Eca, l’associazione dei club europei della quale lo stesso Agnelli era stato presidente. Una rivoluzione totale in casa bianconera, un cambio di prospettiva ed allo stesso tempo un ritorno all’antico annunciato proprio dal presidente del Psg, Masser Al Khelaifi. Il dirigente qatariota ha infatti reso noto che il club bianconero avrebbe chiesto di essere riammesso nell’associazione.

Il benvenuto di Al-Khelaifi alla Juventus

“Diamo un caloroso benvenuto alla Juventus nella famiglia del calcio europeo a braccia aperte e con grande entusiasmo per il futuro. Voglio ringraziare personalmente John Elkann e Maurizio Scanavino per i nostri incontri insieme, e lodare la loro nuova visione per la Juventus F.C. e gli interessi collettivi del calcio europeo. Con la Juventus tornata nella nostra famiglia, l’ECA è un’istituzione più forte in Europa e nel mondo”. Così il presidente dell’ Eca Nasser Al-Khelaifi sul ritorno della Juventus nell’associazione dei club europei. Adesso i membri dell’Eca sono 658, erano 266 all’inizio di questa stagione.

Juve, addio alla Superlega

Il club bianconero, poco meno di un anno fa, aveva annunciato di aver avviato le procedure per l’uscita dal progetto della Superlega, chiudendo un capitolo aperto nell’aprile 2021. Nell’incontro di Londra, cui hanno partecipato anche il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, è stato presentato anche un aggiornamento sulle proposte di riforma della governance, che vedrà una semplificazione della struttura associativa verso un modello più inclusivo sotto lo slogan “Appartenenza per tutti”.

I tifosi della Juventus non ci stanno

Una notizia che però non è piaciuta a gran parte dei tifosi bianconeri: Ceferin è sempre stato considerato il “mandante oscuro” dell’inchiesta plusvalenze, che sarebbe stata null’altro che una vendetta contro lo scisma praticato da Andrea Agnelli, e messa in atto dalla Lega Calcio in cambio dell’assegnazione all’Italia degli Europei 2032. Di conseguenza, il passo indietro del club non è piaciuto a molti, come Filippo: “Prevedibile dal momento in cui Elkann ha deciso di non difendere il cugino e la Juventus. Credo che stia per chiudersi definitivamente l’era Agnelli”. Caterina concretizza in una parola: “Pecoroni”. Gabriele non ci sta: “Ma d’altronde cosa ci potevamo aspettare da una società di incapaci intellettuali. In primis quell’Elkann che può essere tutto tranne che tifoso della Juventus! Fino alla fine”.

Juve, rabbia web: piegati a Ceferin

Stefano invece la prende con filosofia: “Scelta obbligata purtroppo visto cosa ci hanno fatto negli ultimi anni”. E Gino la mette sul pesante: “Avevo problemi di costipazione da un paio di giorni. Questa notizia mi ha aiutato!”. Mentre Fabio cita anche l’ex tecnico: “Aveva ragione Allegri…… nella frase mitica “ dov’è Rocchi “ voleva enfatizzare la ribellione al sistema. Indi per cui dal momento che un dipendente è uscito dal seminato va licenziato “ per giusta causa “ ribadendo così l’ estraneità”. E Giuseppe: “Una cosa pessima dopo quello che hanno fatto!”. Pasquale accusa: “Si sono abbassati a Ceferin”. Vittorio allo stesso modo: “Ritornare con il cappello in bocca”. E tra un proliferare di #elkannout, Corrado conclude lapidariamente: “Società di burattini”.

