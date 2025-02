Juventus, Gatti-Weah, che lite in campo: è servito un paciere. Cosa è successo

Scintille in campo tra i due difensori bianconeri al termine della partita vinta col Cagliari: la ricostruzione e l'intervento di Vlahovic

Contro il Cagliari la Juventus ha centrato la quarta vittoria di fila in campionato, ma soprattutto si è lasciata alle spalle l’amarezza per aver fallito l’assalto agli ottavi di Champions. I tre punti conquistati, però, non sono serviti a rasserenare del tutto l’ambiente. Nel post partita, infatti, le telecamere di Dazn hanno intercettato una discussione piuttosto accesa in campo tra Gatti e Weah.

Juventus, scintille tra Gatti e Weah: la ricostruzione

Una volta calato il sipario sull’incontro dell’Unipol Domus deciso dal gol di Vlahovic a inizio partita, l’interesse delle telecamere è stato catturato dal concitato confronto avvenuto tra Gatti e Weah.

La discussione tra i due difensori della Juventus, probabilmente legata a un episodio capitato nel corso degli ultimi minuti della sfida vinta col Cagliari, si è protratta per diversi minuti, anche durante il tradizionale saluto della squadra ai tifosi sotto il settore ospiti.

È servito un paciere per rasserenare gli animi

Ad accorgersi della scena anche l’mvp della partita: Dusan Vlahovic, che proprio con Gatti di recente era stato protagonista di un ‘labiale choc‘. Il centravanti serbo, rilanciato dal primo minuto da Motta dopo settimane complicate, non ha risolto solo il posticipo serale della domenica, ma anche la diatriba in atto tra i due compagni di squadra.

Già, il suo intervento ha di fatto posto fine al confronto tra Gatti e Weah, a testimonianza di quanto l’ex Fiorentina sia ancora coinvolto nel progetto Juve, nonostante le strade con la Signora siano destinate a separarsi per il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Lite a parte, la Juve si ripropone per lo scudetto?

La quarta vittoria di fila coincide col periodo poco brillante di Inter e Napoli, che sabato si affronteranno nello scontro diretto al Maradona. Occhio alla classifica, che si fa interessante anche in chiave scudetto: la Juventus è distante otto lunghezze dai nerazzurri e potrebbe beneficiare della partitissima del prossimo turno per accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta.

Pur non parlandone apertamente, dopo il blitz di Cagliari che ha fatto seguito al disastro Champions e alla ‘terapia di gruppo‘ voluta da Giuntoli, lo stesso Gatti ha confessato ai microfoni di Dazn che “la classifica è corta e noi dobbiamo fare il massimo in ogni partita. Poi vedremo”. L’obiettivo dichiarato è sempre garantirsi un prossima nella prossima Champions, ma chissà che non si possa puntare a qualcosa di più.