Juventus, Tudor trova l’assist vincente: la "giocata" del tecnico è virale. Yildiz torna libero, Motta massacrato sui social

La prestazione del talento turco è tra le note positiva alla prima in panchina di uno scatenato Tudor: sui social Motta finisce nel mirino per la frase che avrebbe detto al turco

Nella prima di Tudor le notizie positive per la Juventus sono almeno due: la prima è la vittoria contro il Genoa con una squadra che ha mostrato uno spirito diverso rispetto alle ultime uscite. La seconda forse è ancora più importante con la rinascita di Yildiz che sembrava tra i giocatori che con Thiago Motta facevano più fatica a esprimersi.

Yildiz “liberato”: le critiche a Motta

Kenan Yildiz ha deciso con una giocata da campione la sfida contro il Genoa. Il turco è stato uno dei giocatori della discordia per Thiago Motta. Nei giorni scorsi c’è chi ha riferito di una frase dell’ex tecnico (“Non sei mica Messi”, ndr) che ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri e che diventa un nuovo capo d’accusa contro di lui. Contro il Genoa, la Juve non brilla ma il talento turco sì. Kenan ha giocato come trequartista e soprattutto è apparso più libero come posizione in campo e soprattutto mentalmente.

L’assist di Tudor

Tudor ha deciso di prendere il destino della Juve tra le sue mani, quasi letteralmente. E in occasione del gol di Yildiz non è passata inosservata la giocata dell’ex difensore. Vlahovic viene anticipato da un giocatore del Genoa con la palla che finisce in fallo laterale tra le mani del croato, che vede gli avversari fuori posizione e consegna subito il pallone a Koopmeiners per la rimessa. Un’azione veloce che consente ai bianconeri di trovare il gol del vantaggio e al tecnico di lanciarsi in un’esultanza quasi rabbiosa.

Ma ai tifosi bianconeri è piaciuta l’energia che il croato ha trasmesso nel corso dei novanta minuti e che sembra aver contagiato anche la squadra. Un’energia che fa da contrasto con quella che veniva definita l’apatia di Thiago Motta.

I Drughi prendono posizione

L’arrivo di Igor Tudor in panchina sembra aver riportato un po’ di serenità tra i sostenitori della Vecchia Signora. Il suo passato bianconero e il suo atteggiamento in campo danno morale ai tifosi che sono pronti a supportare il croato a prescindere dai risultati che arriveranno. Lo dimostra il comunicato dei Drughi che prende una posizione molto netta: “Noi non sappiamo se il nuovo progetto sarà più o meno vincente ma nella nostra anima siamo convinti che con l’arrivo di mister Tudor, uomo vero in campo e fuori, il vento avverso soffiato fino a ora possa cambiare. Ci auguriamo che da oggi l’attaccamento a questa maglia e a questi colori si riesca a percepire anche da voi che fino a ora l’avete indossata senza capirne il peso e lasciandoci increduli”.

Poi il comunicato continua: “Questo augurio non vuol essere come una richiesta di vittoria certa ma come la speranza di un popolo che vuol tornare a veder brillare i propri colori. Colori che devono essere indossati come una seconda pelle con sudore e amore. Da oggi torneremo a sostenevi e la Sud tornerà a essere il dodicesimo finché voi siete 11 leoni e non pecorelle”.

