Juve, Motta demolito anche da Giletti: “È arrogante, mi ha stancato. Sto con Locatelli e Vlahovic”

Il giornalista e presentatore non ha usato mezzi termini per commentare la disfatta europea della Vecchia Signora. Nel suo mirino ci finisce il tecnico bianconero, accusato di essere arrogante

Risveglio amaro per i tifosi bianconeri dopo la sconfitta 3-1 ai supplementari contro il PSV Eindhoven che è costata l’eliminazione dalla Champions League. Nel day after, inevitabili le analisi, le disamine e le accuse alla Juventus, con anche diversi tifosi vip che non nascondono la propria delusione. Tra questi, Massimo Giletti è tra i più duri e diretti. Nel mirino Thiago Motta, a cui il giornalista e presentatore riserva un giudizio estremamente critico.

Giletti demolisce Motta

È un Massimo Giletti – in veste di giornalista e tifoso della Juventus – profondamente deluso e critico, quello che commenta ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, la clamorosa eliminazione dei bianconi al playoff della Champions League contro il PSV. Il popolare presentatore non si trattiene di certo, dimostrando di avere in un certo senso il dente avvelenato con Thiago Motta, con le sue scelte e le sue dichiarazioni post gara.

Per la sua disamina, Giletti non può non partire dal generale: “Chiusura orribile per il calcio italiano in Champions. Manchiamo dai Mondiali da due edizione e arriviamo da un Europeo flop”, per arrivare al particolare: “La Juve? Ogni tanto ha qualche fiammata, poi sparisce. Ci sono scelte poco chiare e mi riferisco anche ai cambi. Era sufficiente pareggiare, ma si è perso male”.

Perso male, Motta arrogante

Poi, l’affondo a Motta: “Locatelli dice che è un’eliminazione dolorosissima e che abbiamo buttato via la qualificazione. Sentire l’allenatore nel post gara dire che avrebbe rifatto tutto e che non si è stato buttato via nulla non è una risposta che va bene. Qualche problema c’è stato e occorre ricordarlo. Una Juve che perde così, che va a picco, non è normale. I casi sono due, o Motta ha un’arroganza tale da non riuscire a fare nemmeno un mea culpa, o il giocatore non sa leggere la partita… io sto con Locatelli”.

Scelte sbagliate

Giletti non si esime dal commentare le scelte, tattiche e nei cambi, concentrando l’attenzione sull’escluso di lusso, Vlahovic, e su un Nico Gonzalez fatto giocare fuori posizione: “Vlahovic sempre fuori? Per provare a cambiare qualcosa passerei alle due punte. Su Nico Gonzalez dico solo che a Firenze non voleva mai giocare a sinistra e lui lo fa giocare lì, anche se abbiamo Yildiz, che invece mette a destra”.

Giletti seccato

“Sono seccato e non mi piacciono le risposte di Motta. Se la Juventus prende sempre gol c’è anche qualcosa che non funziona in difesa. Il terzo gol subito col PSV l’ho già visto troppe volte in questa stagione… sinceramente, mi sono stufato di avere un allenatore che non si prende mai la responsabilità. E non parlo solo di questa partita…”, ha concluso Giletti.