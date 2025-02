Juventus, Hancko blocca il Milan e il prezzo sale: Giuntoli prepara la strategia per anticipare tutti

Il difensore slovacco è stato tra i migliori in campo nel match contro i rossoneri, e il Feyenord potrebbe chiedere di più: il ds bianconero ha già l'accordo con il giocatore

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Forse non serviva la prestazione offerta contro il Milan per avere la certezza che David Hancko fosse un profilo di altissimo livello. Eppure, la prestazione-monstre c’è stata: se da un lato ha dissipato ogni residuo dubbio, dall’altro ha posto un problema per Giuntoli e la Juventus.

Hancko, il muro slovacco

Perché il 27enne si è dimostrato il rinforzo giusto per la difesa bianconera, ma allo stesso modo potrebbe essere il rinforzo giusto per mezza Europa: e questo il Feyenoord lo sa benissimo. Il leader della difesa olandese, ha trascinato i compagni in un match delicato ergendosi a perfetta colonna del reparto arretrato. Autore di una prestazione precisa a senza sbavature, il classe 1997 ha annullato il rossonero Gimenez, suo ex compagno, confermando di essere pronto per il grande salto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hancko cancella Gimenez

Anche le statistiche della partita di mercoledì sera parlano chiaro: Hancko ha chiuso la gara con il 75% di contrasti vinti, con l’85% di duelli completati, 2 respinte e l’84% di passaggi completati (di cui 10 in verticale) e soprattutto 0 falli fatti. Il suo ex-compagno, invece, 0 contrasti vinti, 18% di duelli completati, un solo tiro tentato e una sola chance gol creata. Numeri molto simili a quelli registrati in occasione di Feyenoord-Bayern Monaco 3-0, quando toccò a Harry Kane restare imprigionato tra le grinfie dello slovacco.

Juve, blitz fallito a gennaio

Giuntoli lo segue da tempo e ne conosce le qualità, ma ormai le conosce tutta Europa: va da sè che potrebbe scatenarsi un’asta, ossia ciò che la Juventus non vuole. A gennaio era arrivato l’ok del giocatore, ma il muro eretto dal Feyenoord è risultato invalicabile, perché non erano ammessi sconti e formule di prestiti. E adesso la valutazione, inizialmente di 35 milioni di euro, potrebbe addirittura salire.

Giuntoli ha in mano il giocatore

Sarà dunque di fondamentale importanza muoversi in anticipo specialmente con il il club di Rotterdam per strappare un primo accordo e anticipare la concorrenza. La corsa è partita: come riporta calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha già in mano il sì di Hancko e ha anche già trovato una quadra dal punto di vista contrattuale con l’entourage del giocatore. La trattativa col Feyenoord diventa ora la priorità per i bianconeri: si tenterà di chiudere entro giugno: l’eventuale riscatto di Facundo Gonzalez da parte del Feyenoord per 6 milioni di euro potrebbe poi far risparmiare qualcosa a Giuntoli.