Juventus, Kolo Muani s’è spento: dal boom alla sostituzione con l’Atalanta, anche il futuro del francese in bilico

Il francese ha segnato 5 gol nelle prime 3 partite con i bianconeri, ma ora è a secco da un mese: la sua involuzione può influire sulla strategia per il riscatto dal Psg

Dopo un impatto esplosivo, anche la capacità di incidere di Randal Kolo Muani sulle sorti della Juventus sembra essersi affievolita: dal boom delle prime uscite in bianconero alla reazione indispettita alla sostituzione nella gara di ieri contro l’Atalanta, il francese sta vivendo un’involuzione che mette a rischio anche il suo futuro in bianconero.

Juventus, la parabola di Kolo Muani

Arrivato in prestito a fine gennaio dal Psg, Randal Kolo Muani ha portato gol ed entusiasmo alla Juventus, dimostrandosi subito un acquisto azzeccato – per quanto costoso – da parte del d.s. bianconero Cristiano Giuntoli. Dopo un impatto a tratti devastante, però, il rendimento di Kolo Muani è visibilmente calato nelle ultime uscite e ora sono in molti a interrogarsi sul futuro in bianconero del centravanti di proprietà del Psg.

Juventus, l’impatto devastante di Kolo Muani

Kolo Muani debuttò con la Juventus a Napoli, impiegando appena 43 minuti per trovare il suo primo gol in bianconero in una partita che però la squadra di Thiago Motta poi perse per 2-1. A quel match seguirono le doppiette contro Empoli e Como, per un totale di 5 reti nelle prime 3 gare con la Juve, un bottino che aiutò la squadra di Motta ad aprire quel filotto di 5 vittorie consecutive in campionato interrotto poi ieri sera dall’Atalanta.

Juventus, l’involuzione di Kolo Muani e la sostituzione con l’Atalanta

Dopo il grande avvio, però, Kolo Muani ha subito un’involuzione. L’ultimo acuto del francese è stato lo spettacolare assist per Francisco Conceiçao nell’1-0 all’Inter dello scorso 16 febbraio: prima di quella gara, però, l’ex Psg non aveva lasciato il segno nell’andata dei playoff di Champions League contro il Psv, cosa che non gli è riuscita neanche nel match di ritorno a Eindhoven, quello che ha segnato l’eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione europea.

Entrato a gara in corso nella vittoria di Cagliari, Kolo Muani ha poi giocato da titolare nella sconfitta in Coppa Italia con l’Empoli e poi con Verona e Atalanta in campionato, senza lasciare il segno. La gara di ieri s’è conclusa con la sostituzione al 75’, sul punteggio di 3-0 per la Dea, accompagnata dalla reazione sbigottita del centravanti, che evidentemente non condivideva la scelta di Thiago Motta.

Juventus, quale futuro per Kolo Muani

È naturale, dunque, che in una Juventus che ha poche certezze sul proprio futuro anche il destino di Kolo Muani sia in discussione. Anche perché per acquistarlo in via definitiva dal Psg i bianconeri dovrebbero o sborsare una cifra considerevole – 50 milioni di euro per il riscatto più 8 milioni di euro d’ingaggio annui – o far ricorso alle capacità di mediazione di Giuntoli: l’idea originale del Football Director era infatti quella di rinnovare il prestito di Kolo Muani, fissando poi un diritto o un obbligo di riscatto a fine stagione 2025/26.

Un piano che, al momento, la Juventus potrebbe mettere in pausa in attesa di capire quale sia il vero Kolo Muani: quello protagonista di un impatto da urlo sul mondo Juve o quello abulico delle ultime uscite?