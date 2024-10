Juventus, l’accusa dello Stoccarda e di Muller ai tifosi: “Mai visto niente del genere”. L’ex Inter accende il derby d’Italia

L’ex giocatore, presente all’Allianz nel corso del match di Champions League, spiega i momenti di tensione con i fan della Vecchia Signora: “Noi ci siamo soltanto difesi”

Hansi Muller non ci sta e dalla difesa passa all’attacco. L’ex giocatore tedesco ha infatti rilasciato un’intervista alla Bild in cui è tornato su alcuni episodi vissuti nel corso del match tra Juventus e Stoccarda, a cui l’ex Inter ha assistito in qualità di ambasciatore per il club tedesco.

Muller, l’accusa ai tifosi della Juventus

Hansi Muller è stato protagonista in Italia anche nel corso di questa settimana. L’ex calciatore ha infatti assistito in qualità di “ambasciatore” dello Stoccarda al match contro la Juventus vinto dalla formazione tedesca. E in occasione del gol vittoria segnato da El Bilal Touré non sono mancati momenti di tensioni con la porzione bianconera della tribuna dell’Allianz.

Ora è lo stesso ex Inter a rivelare cosa è successo: “Quando Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio. Si è comportato in modo antisportivo e irrispettoso. Ho assistito a molte partite di calcio ma non ho mai sperimentato niente del genere. Siamo ambasciatori del marchio Stoccarda (era allo stadio con Buchwald, Hildebrand e Cacau, ndr). La nostra reazione non è stata altro che quella di difenderci. E’ chiaro che noi ex giocatori diamo tutto per il nostro club, quando veniamo derisi non lo accettiamo e basta”.

Il calcio italiano visto da Muller

Nel corso dell’intervista concessa alla Bild, l’ex giocatore anche dell’Inter ha parlato anche del modo diverso in cui il calcio viene seguito in Italia soprattutto quando si parla di derby: “In Italia il calcio è completamente diverso rispetto alla Germania, è una religione. Quando nasce un bambino si decide per quale squadra farà il tifo già nella culla. I derby? Sono momenti speciali, se segni un gol in quella partita la gente non lo dimentica, è come se rimanesse scolpito nella memoria”.

Si accende il derby d’Italia

Se il venerdì è stata la giornata delle polemiche seguite alla decisione di rinviare il match tra Bologna e Milan (che avranno sicuramente un seguito, ndr), da ora si comincia solo a pensare al big match della nona giornata di serie A con la sfida tra Inter e Juventus in programma domenica alle 18 a San Siro. Siamo ancora nelle fasi iniziali del campionato ma il confronto tra le squadre di Simone Inzaghi e Thiago Motta potrebbe rivelare particolari importanti anche per il resto della stagione. E di sicuro è molto sentito dalle due tifoserie da anni decisamente in lotta l’una contro l’altra, Hansi Muller sa di certo per chi tifare.