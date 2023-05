Juventus, la decisione di Bonucci che ha annunciato il ritiro infiamma il popolo bianconero

Alla fine della prossima stagione si potrebbe chiudere un’era per la Juventus con capitan Bonucci che ha già annunciato il suo addio al calcio: sui social la reazione dei tifosi bianconeri e non solo

17-05-2023 10:30

La fine di un’era: un’altra storica bandiera della Juventus potrebbe essere presto ammainata. Leonardo Bonucci nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club ha infatti annunciato il suo addio al calcio e alla maglia bianconera alla fine della prossima stagione, mettendo fine ad un’era che lo ha visto trionfare con la casacca della Vecchia Signora.

Juventus, l’annuncio di Bonucci: “A fine anno smetto”

L’occasione di celebrare un traguardo storico ed una notizia sicuramente importante. Leonardo Bonucci ha festeggiato le 500 presenze con la maglia della Juventus e per questo motivo il canale ufficiale bianconero su YouTube gli ha dedicato uno speciale con intervista in 4 spezzoni e le parole del difensore non sono state banali: “Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana”. Non è ancora chiaro però se nell’estate del 2024 ci sarà l’addio al calcio giocato tout court o solo alla sua avventura in maglia bianconera, come successo ad esempio con Giorgio Chiellini.

Bonucci e l’anno lontano dalla Juve: “Tornare è stata una scelta di cuore”

Leonardo Bonucci nel corso della sua intervista ha parlato delle tante emozioni vissute con la maglia bianconera: l’esordio, il primo gol e 12 anni di grandi successi. Ma c’è spazio anche per il momento più difficile quello dell’addio momentaneo e dell’esperienza con il Milan prima di tornare a Torino.

Accettare di ritornare è stata una scelta fatta soprattutto con il cuore ma sapevo che sarei andato incontro a gente che non aveva compreso il motivo del mio addio nell’estate precedente. La società aveva deciso di mettermi sul mercato perché alcune cose non erano andate come loro mi avevano detto ma mi sono fatto scivolare addosso rabbia e delusione. Quell’anno lontano da casa è stato difficile ed ho fatto di tutto pur di tornare alla Juve.

L’annuncio di Bonucci infiamma il popolo bianconero

La scelta di un addio, al calcio e alla Juventus, era nell’aria da tempo ma le parole di Leonardo Bonucci rimbalzano sui social bianconeri scatenando la reazione dei tifosi: “Ci apprestiamo a vivere l’ultimo anno di una leggenda, l’ultimo della BBC e di un’era irripetibile”, scrive Massimiliano. Mentre Luca approva la scelta: “E’ stata la decisione migliore. Va ringraziato per quello che ha dato nei suoi anni migliori”. Ma se i tifosi della Juventus vedono la fine di un’era e mostrano qualche lacrima, arrivano anche i commenti degli “altri”: “Quando smetterà sarà la festa della liberazione dalla persone più ipocrita e sopravvalutata della storia del calcio”, commenta Gianluca.