Juventus, le condizioni di Ronaldo e Bonucci: parla Pirlo

La Juventus, ammaccata e zoppicante in campionato, cerca rilanciarsi in Champions League al cospetto del Barcellona di Lionel Messi. Andrea Pirlo in conferenza stampa fa il punto sui diversi giocatori a rischio per il match contro i blaugrana: “Per Ronaldo dobbiamo aspettare l’esito del tampone, penso che arriverà in serata”.

CR7 non si è allenato con i compagni nella rifinitura odierna alla Continassa: “Se negativo giocherà? Prima aspettiamo l’esito poi vediamo. Per adesso è ancora tutto in alto mare poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare anche se non è facile dopo 15 giorni di inattività”.

La difesa è però il reparto più in difficoltà: “Chiellini non ci sarà, Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio, mentre per De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico”.

Servirà essere creativi: “Faremo la conta dei giocatori che avremo a disposizione. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. I giocatori dovranno sicuramente sacrificarsi e fare una grande partita. McKennie dietro? Si sta allenando ma non credo che domani possa ricoprire ruolo di difensore”.

“Se non ci sarà Bonucci andrò avanti con la difesa a 4 perché ho solo 4 difensori. Quindi andremo avanti così”.

La sua Juve ancora non è decollata: “Quanto tempo ci vuole non lo so, spero di avere a disposizione i giocatori. Siamo in costruzione ma non possiamo perdere punti in giro. Abbiamo la fortuna di poterci confrontare con grandi club e grandi giocatori. Non è una partita decisiva però non vediamo l’ora di poter dimostrare il nostro valore”.

