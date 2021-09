Juventus, lo Zenit sfotte i bianconeri in vista del match a ottobre

Non sta passando decisamente un buon momento la Juventus. I bianconeri devono ancora trovare la prima vittoria in campionato e sono reduci da due sconfitte consecutive nelle prime tre gare in Serie A. Un dato che preoccupa i tifosi e che invece fa ben sperare le prossime avversarie.

Tra queste anche le rivali in Champions. Lo Zenit ad esempio affronterà la Juventus a ottobre e su tik tok, dopo aver saputo del 2-1 contro il Napoli, ne ha approfittato per prendere in giro la squadra di Allegri. In un video compare l’attaccante Malcom e la domanda: “Hai paura della Juventus?”, con in sottofondo il ritornello di una nota canzone che dice: “Mamma ha detto che va bene, mamma ha detto che sarà facile”.

OMNISPORT | 13-09-2021 17:10