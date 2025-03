Juventus: Motta ha dimenticato Vlahovic, ma col serbo titolare media punti più alta   

A Firenze il centravanti è rimasto in panchina per tutta la partita: nelle ultime 7 gare il tecnico lo ha utilizzato solo per 56 minuti. Bianconeri più performanti se gioca dal 1’

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Thiago Motta ha dimenticato ormai Dusan Vlahovic: ieri il tecnico non ha tenuto il centravanti in panchina per tutta la gara, nonostante la Juventus fosse sotto 2-0 già al 18’ contro la Fiorentina. I numeri, però, dicono che col serbo titolare i bianconeri hanno una media punti più alta.

Fiorentina-Juventus, tutta la gara in panchina per Vlahovic

“Dusan Vlahovic dov’è?” cantavano ieri i tifosi della Fiorentina per prendere in giro l’attaccante della Juventus, uno dei tanti ex della partita persa rovinosamente dai bianconeri al Franchi. Nonostante la sua squadra fosse sotto 2-0 già al 18’, Thiago Motta ha tenuto Vlahovic in panchina per tutta la gara, insistendo su Randal Kolo Muani fino al fischio finale ed preferendo inserire Timothy Weah e Samuel Mbangula a partita in corso per cercare di ribaltare le sorti dell’incontro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, Vlahovic dimenticato da Motta

Da quando è arrivato Randal Kolo Muani, Vlahovic ha visto drasticamente ridursi il suo minutaggio da parte di Motta: nelle ultime 8 giornate il serbo ha giocato solo una volta da titolare, nella vittoria di Cagliari griffata da un suo gol, accumulando appena 56 minuti nelle restanti 7 partite, tre delle quali trascorse interamente in panchina.

Prima di Firenze, infatti, Vlahovic non aveva messo piede in campo nelle gare vinte contro Como e Inter. Ad Empoli, invece, era andato a segno da riserva.

Juventus, media punti più alta con Vlahovic titolare

La scelta di Motta di escludere Vlahovic dal progetto tecnico non pare tener conto però dei numeri. Con il serbo titolare, infatti, la Juventus ha tenuto una media punti più alta in campionato: con Vlahovic dal 1’ i bianconeri non hanno mai perso, ottenendo 8 vittorie e 9 pareggi in 17 partite, con 33 punti complessivi e una una media di 1,94 punti per gara.

Con Vlahovic riserva e Kolo Muani titolare, invece, la media punti della Juve cala a 1,7 punti: in 7 partite sono arrivate 4 vittorie e 3 sconfitte, ma si deve considerare che il successo per 1-0 sul Cagliari è stato firmato proprio dal serbo, entrato dalla panchina nella ripresa.

Se consideriamo infine tutte le 7 partite in cui Vlahovic non ha affatto messo piede in campo, anche prima dell’arrivo di Kolo Muani, la media crolla a 1,4 punti per gara, con 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Juventus, continua il digiuno di Kolo Muani

Tutti i numeri, dunque, raccontano di una Juventus meno performante quando Vlahovic non parte titolare: vedremo se verranno presi in considerazione da Motta, anche perché nel frattempo s’è allungato il periodo di digiuno di Kolo Muani, senza gol in campionato da 5 giornate, ovvero dalla doppietta al Como dello scorso 7 febbraio.