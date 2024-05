Juventus-Napoli, maxi scambio di mercato: Conte vuole Chiesa e Danilo, Giuntoli chiama Di Lorenzo e Raspadori

Clamorosa suggestione di mercato sulla tratta Torino-Napoli: perché i due bianconeri piacciono a Conte e perché entrambi gli azzurri potrebbero sbarcare alla Signora.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il campionato si è appena concluso – anzi per la verità manca ancora una partita, il recupero di domenica 2 giugno tra Atalanta e Fiorentina – ma è già tempo di calciomercato. E tra le società più attive si annunciano due big attese da un futuro di grandi cambiamenti: la Juventus, che ripartirà da Motta dopo aver dato il benservito (non senza polemiche) ad Allegri, e il Napoli che sta per chiudere con Conte e che intende pianificare, insieme al tecnico leccese, la stagione della ricostruzione.

Juve-Napoli, lavori in corso: si studia maxi scambio

È il quotidiano La Repubblica a raccontare quella che per il momento è una grande suggestione: anzi, una serie di suggestioni. Un maxi scambio tra i due club, con trasferimenti incrociati di capitani e di giocatori della Nazionale tra Torino e Napoli. Insomma, non una roba da poco. In particolare, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Di Lorenzo e Raspadori, mentre al Napoli farebbero gola Danilo e Chiesa. Un doppio trasferimento sicuramente spiazzante, ma che potrebbe portare vantaggi a entrambe le squadre e anche ai calciatori coinvolti.

Perché alla Juve piacciono Di Lorenzo e Raspadori

La Juventus, secondo i rumors raccolti dall’autorevole quotidiano, si è fiondata subito su Di Lorenzo una volta venuta a conoscenza delle frizioni tra il laterale e il Napoli. Giuntoli lo conosce bene, è stato lui a portarlo in azzurro nel 2019, dopo averlo prelevato dall’Empoli. E Giuntoli è stato anche il deus ex machina dell’approdo di Raspadori dal Sassuolo all’azzurro nell’estate 2022. Jack sotto il Vesuvio ha giocato poco da titolare e inciso ancor meno. Pochi gol, ma tutti curiosamente pesantissimi. Due decisivi proprio contro la Juventus, sia nella stagione 2022-23 sia nell’annata appena trascorsa, 2023-24.

Perché al Napoli interessano Chiesa e Danilo

Il Napoli e Conte, nella fattispecie, accoglierebbero invece a braccia aperte un giocatore di grande esperienza in difesa come Danilo e un fenomeno in attacco come Chiesa. Il primo assicurerebbe equilibrio e mestiere, mancate tantissimo agli azzurri quest’anno. Il secondo, invece, sarebbe il sostituto naturale di Kvaratskhelia. Il georgiano è tentato dal Paris Saint-Germain, potrebbe lasciare il Napoli in tandem con Osimhen, che ha estimatori in Premier. E al loro posto l’ex Ct, che dovrebbe firmare lunedì 3 giugno, ha in mente due pesi massimi: Chiesa appunto, che però è richiesto anche dalla Roma, e Lukaku.