Juventus, non solo Letexier: i tifosi bianconeri prendono di mira la telecronaca di Piccinini e Ambrosini

I tifosi della Juve esultano per il secondo successo in Champions League ottenuto sul campo del Lipsia ma la telecronaca fa discute e sui social esplode la polemica

Una vittoria per confermare le ambizioni europee, le immancabili proteste nei confronti dell’arbitro e anche quelle rivolte ai telecronisti di Prime Video che hanno commentato il match con il Lipsia: il giorno dopo dei tifosi della Juventus è decisamente carico ed elettrico.

Juventus: le polemiche contro le decisioni arbitrali

Una partita tiratissima quella vinta dalla Juventus di Thiago Motta sul campo del Lipsia ma anche ricca di episodi e di decisioni che hanno fatto discutere. La direzione arbitrale di Letexier non è piaciuta, giusto per usare un eufemismo, con il fischietto francese giudicato uno dei migliori dalla Uefa che invece non si è rivelato all’altezza del compito. L’episodio più importante è quello avvenuto al 37’ del primo tempo con il fallo in area di rigore ai danni di Vlahovic su cui né arbitro né Var decidono di intervenire: un rigore mancato che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus che hanno però giudicato come negativa l’intera serata dal punto di vista arbitrale.

Piccinini e Ambrosini: la telecronaca non convince

Ma ai tifosi della Vecchia Signora sembra non essere andata giù nemmeno la telecronaca. Il match andato in onda su Prime Video è stato commentato da Sandro Piccinini nelle vesti di telecronista e da Massimo Ambrosini come commentatore tecnico. Sui social dopo la partita sono emerse molte critiche nei confronti dei due accusati in particolare modo di “ridacchiare” nei momenti difficili della Juve: “Ma Piccinini è originario di Lipsia? – si domanda Luigi – No, perché da come commenta”. E i messaggi di questo tenore sono tanti come quello di Umberto: “Un caro saluto a Ceferin e al sicario francese che ci ha mandato ma anche alla coppia Ambrosini-Piccinini che non vedeva l’ora di vederci crollare miseramente”. E ancora: “Non solo tifano apertamente contro ma godono quando le cose vanno male”.

Juve: i media italiani sotto accusa

Da tempo i tifosi della Juventus denunciano un “clima di odio” nei confronti della società e della squadra. Sui social il tema è caldo da tempo con una polemica costante nei confronti delle principali testate sportive italiane a cominciare dalla Gazzetta dello Sport. I tifosi bianconeri, a partire dal caso plusvalenze, hanno visto una sorta di accanimento mediatico nei confronti della società, con tentativi costanti di metterla in cattiva luce. Un trattamento che ad esempio altri grandi, come Inter e Milan, non riceverebbero dalla stampa.