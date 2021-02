Juventus, novità sulle condizioni di Paulo Dybala

Paulo Dybala cerca di accorciare i tempi per il rientro in campo. L’attaccante argentino si sente sempre meglio dopo il problema al ginocchio, e vuole tornare al più presto a dare il suo contributo alla Juventus, che quest’anno è stato finora molto limitato con appena 16 partite disputate tra campionato e coppe, per poco più di 850 minuti complessivi di gioco.

La Joya potrebbe rientrare tra oggi e venerdì in gruppo, e punta a essere inserito tra i convocati di Andrea Pirlo per la partita di sabato contro la Roma di Paulo Fonseca. Lo staff medico bianconero potrebbe invece optare per la prudenza e rimandare il suo rientro alla prossima settimana, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l‘Inter all’Allianz Stadium. Dybala è fermo dallo scorso 10 gennaio, quando si infortunò al ginocchio in occasione del match contro il Sassuolo.

Torna caldo anche il tema del rinnovo del contratto: Dybala, in scadenza nel 2022, deve rispondere all’ultima proposta della Juventus per quanto riguarda il prolungamento dell’ingaggio. Novità sono attese nelle prossime settimane: i bianconeri non effettueranno rilanci e toccherà al giocatore decidere se accettare o rifiutare ed essere ceduto per forza di cose la prossima estate.

Ma anche un rinnovo di contratto potrebbe non evitare l’addio se arriverà un’offerta adeguata nella prossima sessione di mercato.

OMNISPORT | 04-02-2021 15:08