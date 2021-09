Juventus, offerta monstre dalla Premier per Federico Chiesa

Continua a tenere banco in casa Juventus il caso Federico Chiesa. Il talento classe 1997 della Vecchia Signora, protagonista di un inizio di stagione da dimenticare con zero gol e zero assist a referto fino a questo momento, è stato indirettamente richiamato all’ordine da Allegri per il suo ingresso in campo nel corso della sfida col Milan dell’ultimo turno di Serie A finito 1-1. Un approccio sbagliato che ha mandato su tutte le furie il tecnico toscano e che alimenta i rumors di mercato per l’ex esterno della Fiorentina. In particolare, come riporta oggi calciomercatonews.it, sembra che il figlio d’arte sia entrato prepotentemente nelle mire del Chelsea di Roman Abramovic.

“Forse ho sbagliato i cambi nel secondo tempo […] Chi va in panchina comunque deve essere determinato quando entra, non possiamo giocare le partite in dieci. E’ un discorso che vale per tutti e sempre. Valeva domenica, a Malmö, a Napoli, con l’Udinese. Chi scende in campo deve avere rispetto di quelli in panchina, e viceversa. Per arrivare in fondo alla stagione servono tutti”.

Sono bastate poche frasi, pronunicate da Allegri nel post partita dell’Allianz Stadium e nella conferenza di presentazione di Spezia-Juve, per alimentare le voci di mercato su Federico Chiesa. Il Chelsea del magnate Roman Abramovic sembra aver puntato forte sul giovane talento di Madama, uno dei migliori giocatori di Euro 2020 ma che, anche a causa di un evidente calo a livello fisico, non si sta esprimendo come sui solito in queste prime settimane di stagione.

Come riportato da calciomercatonews.it, i Blues, Campioni in carica della Champions League ed inseriti nello stesso girone dei bianconeri, sono disposti a fare follie pur di assicurarsi il figlio del grande Enrico, e avrebbero intenzione di offrire, oltre ad una consistente parte cash, anche il cartellino di uno tra Jorginho, Werner e Pulisic. Giocatori che sì, piacciono tanto alla Juventus, ma che per ora non sembrano sufficienti per far vacillare Angelli, che valuta il suo gioiello non meno di 100 milioni cash. Inoltre, il tecnico Allegri considera ancora Chiesa centrale nel progetto Juve, e dunque incedibile di fronte a qualunque tipo di offerta.

100 milioni sono una valutazione molto lontana rispetto a quella che fa attualmente il Chelsea, e dunque sembra che, almeno per il momento, la trattativa sia destinata ad arenarsi qui. Questo fino alla prossima sfuriata di Allegri, c’è da giurarci.

22-09-2021