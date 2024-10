Juventus-Parma, moviola: il fuorigioco sul primo gol e i due rigori negati ai bianconeri

La prova dell’arbitro Zufferli allo Stadium analizzata ai raggi X da Graziano Cesari. Il fischietto friulano ha ammonito solo due giocatori

Tecnicamente non sempre preciso, Zufferli – la scelta per Juventus-Parma – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’annno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi. Zufferli in 3 stagioni di Serie A vanta 13 caps e un bilancio di 7 vittorie per le squadre di casa, 2 pareggi, 4 successi per i club in trasferta. Complessivamente ha mostrato 35 cartellini gialli (media di circa 2,5/match) ed estratto 1 solo rosso (in questa stagione, Bartesaghi del Milan), ha sanzionato 2 calci di rigore, entrambi per chi giocava in esterna, ma come se l’è cavata ieri allo Stadium il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Juventus e Parma

Per il fischietto friulano è stato il debutto con la Juve. I Ducali avevano invece incrociato Zufferli per 3 volte ma in B: 2021-2022, Reggina-Parma 2-1; 2022-2023, Parma-Sudtirol 0-0; 2023-2024, Parma-Como 2-1.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Di Gioia con Ayroldi IV uomo, Abisso al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: 46′ Vlahovic, 57′ Conceicao

Juventus-Parma, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 3′ pallone sul secondo palo di Bernabé, sponda di Balogh e colpo di testa vincente di Delprato ma va valutata la dubbia posizione di Balogh. Dopo un check del Var l’arbitro convalida il gol. All’8′ ci sarebbe un rigore per la Juve dopo il fallo di Di Gregorio su Bonny in area ma l’arbitro ferma il gioco perché Coulibaly, che aveva fatto il cross, si era portato il pallone fuori dal campo. Al 47′ primo giallo del match: lo rimedia Vlahovic per la spinta ai danni di Bonny. Al 58′ giallo a Conceicao per un fallo da dietro su Coulibaly. Al 75′ ancora proteste della squadra di Motta per una trattenuta in area su Danilo ma l’arbitro lascia giocare.

Cesari promuove Zufferli

A fare chiarezza sui casi dubbi di Juventus-Parma è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset a Pressing, su Canale 5, dice: “Complimenti a Zufferli, alla prima con la Juventus, per me ha arbitrato bene. Faccio vedere due episodi. Al 9′ il Parma attacca dalla sinistra, Coulibaly mette in mezzo e qui De Gregorio avrebbe commesso una frittata con un intervento da rigore su Bonny ma la palla era già uscita, bravi arbitro e assistente a segnalarlo. Poi c’è un angolo al 75′: c’è una leggera trattenuta su Danilo che però cade nettamente dopo, il brasiliano continua la sua corsa, fa un passo, due passi e poi cade a terra. Giusto non concedere il rigore“.