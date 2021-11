Juventus, priorità mediana: Allegri vuole un nome ben preciso

01-11-2021 19:19

Le voci di mercato sulla Juventus vanno sempre più di pari passo con i problemi che la formazione di Massimiliano Allegri sta riscontrando in questo periodo della stagione.

Dopo aver recuperato da un avvio complicato infatti, la compagine bianconera è tornata a manifestare preoccupanti limiti nelle ultime uscite in campionato, torneo in cui sabato i tifosi della “Vecchia Signora” hanno dovuto mandar giù l’ennesimo boccone amaro con il k.o. col 2-1 rimediato contro il Verona.

Il mercato porta in Germania

Visto il momento chiaramene molto complicato, subito da più parti hanno iniziato a rincorrersi le voci dei possibili nuovi acquisti di gennaio per rinforzare la rosa.

Fra le tante indiscrezioni raccolte, le più succose riguardano un nome che Allegri, Nedved e Cherubini avrebbero messo in cima alle proprie preferenze per irrobustire il centrocampo: quello di Axel Witsel.

Il giocatore, attualmente in forza al Borussia Dortmund, rappresenterebbe un innesto di qualità e sostanza, ideale per allungare le rotazioni della mediana e alzare il livello del reparto. In scadenza di contratto a giugno coi gialloneri, il belga potrebbe quindi giungere in quel di Torino senza un grande esborso economico ma prima, in ogni caso, la Juventus dovrà compiere due altre operazioni: fargli spazio in rosa e creare un tesoretto per convincere definitivamente i tedeschi a privarsi del proprio gioiello.

Cedere prima di comprare

Quello delle cessioni resta un capitolo complesso in casa Juventus perché i nomi dei giocatori sacrificabili e con possibile mercato non sono tantissimi.

L’indiziato principale in questo senso dovrebbe essere Ramsey ma i problemi fisici del gallese costituiscono un freno per tanti possibili acquirenti. Più appeal sicuramente ha McKennie le cui ultime prestazioni tuttavia (unite all’assenza di interessamenti concreti nei suoi confronti) consigliin erebbero di tenersi stretto il giocatore piuttosto che spedirlo verso altri lidi perdendo così un uomo chiaramente in fiducia (sue le ultime due reti in Serie A dei bianconeri) e in condizione.

OMNISPORT