L'insospettabile infatuazione della Juventus per Rasmus Hojlund, contatti avviati e arrivo per il Mondiale per club

Prime conferme sul possibile acquisto del giocatore ex Atalanta che giungerebbe subito, magari in prestito per via dello scarso utilizzo.

C’è qualche conferma in più sull’insospettabile infatuazione che avrebbe indotto a ritenere un giocatore come Rasmus Hojlund il profilo più probabile per la Juventus in questo specifico momento storico, per la società in cerca della conferma del quarto posto utile alla qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Con Dusan Vlahovic senza rinnovo in procinto di individuare l’interlocutore giusto per realizzare ciò che potremmo considerare un’ambizione più che una eventualità concreta in Premier, l’addio a Arkadiusz Milik inevitabile visto e considerato il suo stato fisico e l’impossibilità di rinnovare il prestito secco di Kandal Kolo Muani con il Psg il reparto offensivo sarà carente. Insomma, la situazione è grave, ma non è seria.

La nuova Juventus, la mossa di Giuntoli

Siccome si deve fare di necessità virtù, a Cristiano Giuntoli è chiesto di riuscire a trovare la chiave meno onerosa per risolvere la questione e chiudere una vicenda che non riserva le soddisfazioni sperate. La separazione da Thiago Motta non può essere stata indolore, anche se l’allenatore italobrasiliano ha ottime probabilità di inserirsi bene nel valzer delle panchine in corso, ma per trovare la combo giusta tra bilancio e campo si deve cambiare qualcosa anche lì, nella rosa disponibile per Igor Tudor o chi prenderà il suo posto.

Il profilo che oggi risulta probabile è quello di Rasmus Hojlund del Manchester United, ex Atalanta sarebbe interessato da quel che è emerso dal canale di Fabrizio Romano, che ha rivelato qualche dettaglio in più su questa relazione di simpatia. L’attaccante danese classe 2003 nel Manchester United non ha trovato ancora quella continuità e quella fiducia che immaginava, c’è l’attenzione di alcune squadre, un paio delle quali sono in Serie A.

Le concorrenti in Serie A

A mostrarsi interessata c’è il Napoli, che sta cercando un nuovo centravanti e che ha inserito Holjund nella lista degli obiettivi, anche se non è in cima alla lista e c’è ancora inevitabile incertezza sulla permanenza di Antonio Conte in panchina sempre più diviso tra Milan e soprattutto Juventus. E poi c’è il club bianconero che nutre stima e considerazione nei suoi confronti per via del bontà dell’operazione sulla carta.

Secondo Moretto, ci sarebbero già stati dei primi contatti per capire le condizioni di un’eventuale operazione, anche se al momento non è partita ancora una vera trattativa. La Juventus comunque valuta concretamente Hojlund per l’estate.

Ricordiamo che il 22enne attaccante era stato acquistato dal Manchester United nell’estate 2023 dall’Atalanta per 70 milioni di euro più bonus e con il club inglese avrebbe totalizzato 82 presenze e 24 goal in tutte le competizioni, mentre all’Atalanta aveva giocato 34 partite e segnato 10 reti.

Operazione in prestito

Ma la Juventus, e Giuntoli di conseguenza, possono comprare il danese? L’occasione è un pensiero remoto. La dirigenza inglese sa che le società interessate non puntano a un acquisto immediato, Hojlund deve giocare e giocare per tornare a mettersi in mostra e dimostrare di valere certe cifre e dunque potrebbero aprire a una cessione in prestito, magari già nella finestra di inizio giugno prima del Mondiale per club, che servirà soprattutto per rinforzare le squadre che parteciperanno all’evento su cui Gianni Infantino, presidente FIFA, ha investito molte risorse.

L’ipotesi Lookman

Come previsto, il mercato è dunque misurato e alquanto oculato. La Juventus non può compiere mosse azzardate nel momento specifico e con l’attuale situazione Exor, delicata e assai netta anche sulla gestione dela Juventus.

Per questo resta attenta alle decisioni dell’Atalanta e resta vigile anche su Ademola Lookman che, a prescindere dal destino di Gian Piero Gasperini – il quale è già deciso a lasciare Bergamo-, sembra destinato a lasciare l’Atalanta per una nuova esperienza all’estero o in Italia. Ma dipenderà dagli accordi e da quel che incasserà la società dalla eventuale qualificazione in Champions o Europa League.