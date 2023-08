Juventus-Real Madrid 3-1, le pagelle: top e flop, Szczesny saracinesca, Weah è una scheggia. Kostic in ritardo

I bianconeri battono in amichevole negli Stati Uniti le Merengues grazie ai gol di Kean, Weah e Vlahovic: Vinicius accorcia le distanze ma non basta

03-08-2023 10:10

Tris al Real Madrid, nella notte la Juventus ha battuto 3-1 le Merengues in amichevole al Camping World Stadium di Orlando.

Dopo il match rinviato a causa dei problemi causati da un virus al Barcellona e il successo ai calci di rigore contro il Milan, la tournée negli Stati Uniti dei bianconeri ha regalato una vittoria netta: la classica iniezione di fiducia prima del ritorno in Italia.

Juventus-Real Madrid 3-1: in gol Kean, Weah, Vinicius e Vlahovic

La Juventus è passata in vantaggio dopo pochi secondi con Kean, lesto a ribadire in rete una conclusione di McKennie finita sul palo. Proprio McKennie ha servito a Weah l’assist del raddoppio: 2-0 in appena venti minuti con la Juve in versione Real.

Lo stesso McKennie ha, però, propiziato con una palla persa la rete con cui Vicinius, che poco prima aveva centrato la traversa, ha accorciato le distanze prima dell’intervallo. Nella ripresa Danilo e compagni hanno retto botta agli assalti degli uomini di Ancelotti prima che Vlahovic chiudesse i conti in pieno recupero con tanto di esultanza eloquente: al centro di un probabile scambio di mercato con Lukaku, l’attaccante serbo ha mostrato fieramente il nome sulle sue spalle. Si è concluso così il Summer Tour 2023 per la Juve di Massimiliano Allegri.

Juventus-Real Madrid 3-1: top

Szczesny 7 – Gran parata in avvio di gara su Vinicius. Reattivo e determinante in almeno su Camavinga e Bellingham. Non può nulla in occasione del gol subito. Allontana le voci di mercato con una prestazione alla Szczesny, prima di lasciare il posto a Pinsoglio nell’intervallo.

Weah 7 – Quando va via in velocità è imprendile. Attacca con personalità e intraprendenza l’area avversaria. La sua seconda ottima prestazione in maglia bianconera viene impreziosita dal primo sigillo in maglia Juve: nessuno scampo per Cortouis.

McKennie 6.5 – I suoi inserimenti propiziano i primi due gol della Juve: prima colpisce un palo favorendo il tap-in di Kean, poi manda in porta Weah. Unico neo la palla persa che permette a Vinicius di dimezzare momentaneamente lo svantaggio.

Juventus-Real Madrid 3-1: flop

Kostic 5,5 – In evidente ritardo di condizione. Meno lucido nelle letture e nelle scelte. Dalla fascia mancina non arriva la sua consueta pioggia di cross.

Gatti 5,5 – Vinicius è un avversario scomodo. Per usare un eufemismo. Per fermare il brasiliano, quando ci riesce, è costretto a ricorrere spesso alle cattive e rimedia un cartellino giallo.

Cambiaso 5,5 – Sbaglia qualche disimpegno e gestisce male un paio di palloni nonostante la freschezza garantitagli dall’ingresso in campo nella ripresa.