Juventus, salvare il soldato Vlahovic l'ultima missione: da indesiderato a risorsa prima dell'addio

Il serbo si è sbloccato dopo un lungo digiuno: ora i tifosi bianconeri spingono per vederlo dall'inizio con Kolo Muani. E spunta un preaccordo col Psg

L’effetto Kolo Muani ha contagiato pure Vlahovic, che contro l’Empoli ha interrotto un digiuno lungo sette partite. Sette partite – nove se si considerano anche le due saltate per infortunio – in cui è cambiato il mondo per Dusan, scivolato indietro nelle gerarchie e con la valigia pronta per lasciare la Juventus. Ora, però, l’ex Fiorentina può essere l’arma in più a disposizione di Motta in questa delicatissima seconda parte di stagione.

Finalmente Vlahovic: un gol per riprendersi la Juventus

Il futuro pare ormai segnato: le strade di Vlahovic, che ha il contratto in scadenza nel 2026, e della Signora sono destinate a separarsi a fine stagione. Troppo distanti le parti per trovare un incontro in tempi rapidi. E, visto che la Juventus non può rischiare di perderlo a zero, meglio chiuderla al termine dell’annata.

Prima, però, c’è da onorare quella maglia bianconera a cui Dusan è sinceramente legato. Lo dimostra il gol del 3-1 all’Empoli: un concentrato di rabbia e potenza, una bordata liberatoria sotto la traversa, seguita da una (non) esultanza quasi d’incredulità. Poi i compagni hanno fatto il resto, travolgendolo con abbracci che testimoniano la centralità del calciatore nello spogliatoio bianconero.

La profezia di Thiago Motta e le parole del tecnico

Pochi istanti prima dell’ingresso in campo di Vlahovic al posto del gioiello Yildiz, Motta ha abbracciato l’attaccante sussurrandogli: “Fai gol sicuro”. Detto, fatto. Profezia avverata. No, niente sfera di cristallo.

L’italo-brasiliano era certo che il serbo sarebbe tornato al gol, perché ne avevo percepito la fame, la determinazione. “Gli ho visto la faccia, la voglia e anche un pizzico di rabbia per la situazione – ha spiegato l’allenatore della Juve -. Ha giocato tantissimo dall’inizio della stagione, anche quando non era al 100%, dando sempre il suo aiuto alla squadra”.

Una Juventus con Kolo Muani e Vlahovic è possibile?

Senza dubbio è il sogno di tanti tifosi. Nonostante la poco felice avventura col PSG, Kolo Muani ha dimostrato di essere subito un giocatore in grado di spostare gli equilibri in Serie A. Due partite, tre gol: da urlo. Contro l’Empoli il francese ha giocato mezz’ora con Vlahovic e nel finale di gara i bianconeri hanno trovato altre due reti: un bel segnale in vista di esperimenti futuri.

Dusan al centro dell’attacco, Kolo sulla sinistra dove ha rimpiazzato Yildiz. Vederli nuovamente insieme dal primo minuto non è affatto impossibile: l’ex Eintracht, infatti, può essere impiegato su entrambe le fasce nella batteria dei trequartisti.

Mercato, Kolo Muani-Vlahovic: destini incrociati

Come rivelato dall’esperto di mercato Paolo Paganini, Juventus e Paris Saint-Germain avrebbero già raggiunto un pre-accordo per il riscatto di Kolo Muani e il trasferimento di Vlahovic ai piedi della Torre Eiffel. L’addio dell’ex viola farebbe poi scattare l’assalto a Osimhen e Zirkzee. Ma sul serbo è forte anche il pressing del Barcellona, a caccia dell’erede di Lewandowski.