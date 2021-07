Juventus, scelto l'attaccante Top ma attenzione alla concorrenza

Sono giorni movimentati per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Al momento l’unico sicuro di restare in rosa al 100% è Alvaro Morata, protagonista sia in positivo che in negativo nella serata di ieri contro l’Italia, del quale la Juventus ha da poco rinnovato il prestito per un altro anno pagando circa 10 milioni di euro all’Atletico Madrid. A parte lui, però, la situazione è nebulosa: Cristiano Ronaldo si è trincerato dietro un muro di silenzio e nessuno sa cosa voglia fare; Paulo Dybala tornerà in Italia domenica e discuterà il proprio rinnovo con i bianconeri, ma si annuncia una trattativa lunga e difficile. Proprio per questo, la Juventus ha individuato l’attaccante su cui vorrebbe puntare con decisione per la prossima stagione: Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Il giovane serbo classe 2000 della Viola, autore di una stagione da urlo in Serie A, è da tempo nel mirino della Vecchia Signora, e oggi il quotidiano spagnolo AS dedica ampio spazio alle trattative attorno a questo interessantissimo ragazzo. In vantaggio per assicurarselo, attualmente, ci sono proprio i bianconeri, anche se non sono disposti ad assecondare alle richieste di Commisso, che per il suo gioiello spara alto e chiede 60 milioni di euro. Dal canto suo, Vlahovic accetterebbe volentieri un trasferimento a Torino. Tutto a posto dunque? Assolutamente no, perchè nella trattativa è entrato di prepotenza un altro spasimante.

Stiamo parlando, sempre secondo AS, del Siviglia, che starebbe pensando proprio al bomber serbo per andare a sostituire il partente De Jong. il club andaluso avrebbe la forza economica per acquistare Vlahovic, ma sembra che il giocatore non sia del tutto convinto della destinazione. Ma, si sa, in questo calcio i denari fanno tutto, e se il Siviglia dovesse arrivare a Firenze con un’offerta Monstre, non ci sarebbe niente da fare.

Su Vlahovic, ormai da mesi, c’è anche il forte interesse del Milan, che però rimane un po’ defilato a causa dell’enorme prezzo del cartellino.

OMNISPORT | 07-07-2021 19:15