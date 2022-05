Juventus, si cerca l'erede di Chiellini: tantissimi i candidati

30-05-2022 08:42

La Juventus ha una priorità: trovare, il prima possibile, l’erede di Giorgio Chiellini, così da completare il pacchetto difensivo in vista della prossima stagione, quella del pronto riscatto. Tanti i nomi presenti sull’agenda bianconera.

Juventus, il sogno resta Koulibaly

Il nome in pole position per sostituire una leggenda come Giorgio Chiellini è quello di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo senegalese ha ancora un anno di contratto con il Napoli ma il suo addio pare sempre più probabile (rinnovo con il club azzurro in alto mare). La Juventus ci starebbe pensando e sarebbe pronta a farsi avanti con una proposta importante.

Attenzione al Barcellona, pronto a tutto pur di avere il Comandante tra le proprie fila il prossimo anno. Si parla anche di una contropartita tecnica di qualità che risponde al nome di Miralem Pjanic per convincere Aurelio De Laurentiis.

Juventus, tante opzioni per il dopo Chiellini

Non solo Kalidou Koulibaly. La Vecchia Signora starebbe monitorando altri profili. Uno di questi sarebbe Nikola Milenkovic, una delle colonne difensive della Fiorentina (fresca di conquista di un posto nella prossima Conference League). Come per Kalidou Koulibaly, anche il serbo ha solo un anno di contratto garantito con la Viola.

Tra le proposte più peculiari, spiccano diversi nomi tra cui quello di Jhon Lucumi, difensore colombiano classe 1998 che tanto bene ha fatto con la casacca del Genk. Da non escludere neppure la pista che porta a Gabriel, difensore brasiliano di proprietà dell’Arsenal. Infine, sarebbe ancora in corsa anche Bremer, giocatore del Torino che piace a tanti top club (in primis all’Inter che pare vicina alla fumata bianca).

Chiellini ha finalmente scelto il suo futuro

Intanto Giorgio Chiellini, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo futuro: “Dalla Juve ho avuto tanto e ho dato anche tanto. Mi piacerebbe fare un’esperienza più leggera, anche di vita, per staccare la spina e tornare più carico”. Dichiarazioni che fanno pensare che il suo approdo nella MLS sia sempre più probabile. Si attendono novità a stretto giro.