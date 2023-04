Juventus-Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino

13-04-2023 10:19

Gara di enorme importanza per la Juventus che punta moltissimo all’Europa League. Avversario per l’accesso alle semifinali è lo Sporting Lisbona. Squadra decisamente ostica, nel turno precedente ha eliminato l’Arsenal, una delle favorite al successo finale.

Il primo atto della doppia sfida con lo Sporting Lisbona si gioca all’Allianz Stadium di Torino con i bianconeri che puntano a fare risultato per rendere più “comodo” il ritorno a Lisbona.

Quando si gioca Juventus-Sporting Lisbona

Juventus-Sporting Lisbona si gioca oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Informazioni utili

Partita: Juventus-Sporting

Data: 13-04-2023

Orario: 21.00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), TV8

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Dove vedere in tv e in streaming Juventus-Sporting Lisbona. Anche gratis

La partita Juventus-Sporting Lisbona è valida per i quarti di finale di Europa League ed è visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e, gratis, su TV8.

In streaming, è disponibile su Sky Go, NOW e Dazn.

Quanto costa l’abbonamento a Dazn

Per gli appassionati di calcio Dazn prevede due abbonamenti: lo Standard da 29.99 euro al mese e il Plus da 39.99 euro al mese. Con entrambi gli abbonamenti si possono vedere tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie C, Europa e Conference League e tutto il resto dell’offerta Dazn. La differenza tra i due è solo legata alle diverse modalità di connessione. Leggi il dettaglio dell’offerta Dazn.

Quali sono i dispositivi che supportano Dazn

Dispositivi Mobili : iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire.

: iPhone, iPad, Smartphone e tablet Android, Tablet Amazon Fire. Televisioni : Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV, TIMVISION Box, Hisense TV.

: Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG Smart TV, Smartcast, Panasonic Smart TV, Samsung Tizen TV, Sony Android TV, TIMVISION Box, Hisense TV. Gaming: PlayStation 4 Pro, Playstation 5, Xbox One, One S, Xbox One X, Xbox Series X | S.

Dove seguire la Diretta testuale di Juventus-Sporting Lisbona



Se invece preferite seguire Juventus-Sporting Lisbona in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

