Juventus, Thiago Motta già scatena l’entusiasmo dei tifosi e il club gli regala Douglas Luiz: via McKennie e Iling

La stagione della Juventus è soltanto agli albori ma la risposta dei fan bianconeri è già altissima con gli abbonamenti che vanno a ruba mentre Giuntoli mette a segno il colpo Douglas Luis

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus già scatena l’entusiasmo dei suoi tifosi. La nuova stagione bianconera è ancora agli albori ma i fan della Vecchia Signora sono pronti a sposare questo nuovo progetto targato Thiago Motta come dimostrano i numeri degli abbonamenti sottoscritti fino a questo momento. E Giuntoli non rimane a guardare, pronto a mettere a disposizione del tecnico ex Bologna le risorse giuste per provare a dare l’assalto all’Inter.

Juventus, entusiasmo alle stelle

Il nuovo clima intorno alla Juventus si era cominciato a percepire già nel corso delle ultime settimane. L’era Allegri si è conclusa senza grandi rimpianti dalla maggior parte dei fan della Vecchia Signora che hanno chiuso il ciclo (in due parti) del tecnico toscano e hanno abbracciato questa nuova esperienza targata Thiago Motta. Se sui social sono tantissimi gli estimatori dell’allenatore ex Bologna, anche i freddi numeri non mentono con il club bianconero che ha fatto sapere che oltre il 90% degli abbonamenti sottoscritti la scorsa stagione sono stati rinnovati anche per il prossimo campionato con un netto balzo in avanti rispetto al 23/24 quando la quota rinnovi si fermò al 70%. Da mercoledì è anche cominciata la vendita libera e alcuni settori sono andati già esauriti.

Giuntoli prepara il colpo Douglas Luiz

Grande entusiasmo ma anche forte volontà di mettere su una squadra che possa permettere a Thiago Motta di dare battaglia sin dalla prossima stagione all’Inter di Simone Inzaghi. Per questo motivo il direttore sportivo bianconero avrebbe rotto gli indugi per il colpo tanto atteso che porta il nome di Douglas Luiz. Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sarebbe tutto pronto per l’affare con il team bianconero che ha trovato l’accordo con l’Aston Villa sulla base di 20 milio in di euro e l’inserimento dei cartellini di Weston McKennie e di Samuel Iling jr. L’ultimo passo per rendere tutto ufficiale è la decisione di McKennie, che deve sistemare ancora alcuni accordi con la Juve prima dell’addio.

Chiesa in bilico: Greenwood nel mirino

L’affare Douglas Luiz non è l’unico che potrebbe essere sancito molto presto. I bianconeri sono pronti a rifarsi il look anche in attacco dove piace e tanto Mason Greenwood. Ma prima di dare l’assalto definitivo al giocatore del Manchester United, Giuntoli potrebbe essere costretto anche a dare un occhio ai conti e in lista di sbarco potrebbe finire Federico Chiesa. Dopo l’infortunio, l’ex Fiorentina non è riuscito a tornare ai livelli su cui si era espresso in passato e la Juve sta valutando l’ipotesi cessione con Roma e Napoli alla finestra.