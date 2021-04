Juventus, tutto deciso per la panchina. Ecco dove allenerà Pirlo

Si stanno delineando velocemente le strategie della Juventus per la stagione 2021/2022: mentre c’è incertezza sul destino di Andrea Pirlo per quanto riguarda le prossime partite, non ci sono dubbi che il tecnico bresciano lascerà la panchina bianconera al termine della stagione.

Secondo le indiscrezioni riportate da ESPN, il Maestro non lascerà la Juventus: Andrea Agnelli lo considera un patrimonio e potrebbe offrire all’ex centrocampista la panchina della squadra Under 23, che proprio in questi giorni ha conquistato i playoff in Serie C e si giocherà la promozione per salire in Serie B nella prossima stagione.

La prima squadra sarà invece affidata a Massimiliano Allegri, che farà il suo atteso ritorno in estate. La Vecchia Signora è pronta ad abbandonare il progetto del bel gioco per tornare al tecnico “risultatista”, che ha portato per due volte i torinesi in finale di Champions League e ha conquistato cinque scudetti e quattro Coppe Italia nelle cinque stagioni vissute sotto la Mole.

Come noto l’allenatore livornese è fermo da due anni, proprio dall’addio alla Juve, e ha già riallacciato i contatti con l’amico Andrea Agnelli, pronto a contare su di lui in questo momento di grande difficoltà. Il mister toscano, che negli ultimi due anni ha detto no a diverse offerte importanti all’estero, da alcune settimane si sta concentrando su come rialzare immediatamente la Juventus nella prossima stagione e riprendere subito il trono che a breve sarà conquistato dall’Inter di Antonio Conte.

