Juventus: Yildiz, Conceiçao e McKennie si allenano, ottimismo per Muani. Mai così tante opzioni per Motta 

L’infermeria si svuota: i due trequartisti e il centrocampista si sono uniti al gruppo. La dirigenza fiduciosa di risolvere i problemi per il francese entro la gara di Napoli

Buone notizie per Thiago Motta in vista della partita di domani col Bruges e di quella di sabato a Napoli: Yildiz, Conceiçao e McKennie hanno superato i rispettivi infortuni e sono tornati ad allenarsi in gruppo. Intanto cresce la fiducia della dirigenza riguardo al tesseramento di Kolo Muani: il tecnico italo-brasiliano non ha mai avuto tante opzioni per l’attacco come per il match contro la capolista.

Juventus, Yildiz, Conceiçao e McKennie in gruppo

È una Juventus dalla rosa più profonda quella che inizia l’avvicinamento al match di domani contro il Bruges in Champions League e soprattutto alla gara di sabato contro il Napoli. Nell’allenamento di oggi alla Continassa, infatti, sono tornati ad allenarsi in gruppo Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao e Weston McKennie: i tre hanno superato i rispettivi infortuni e Thiago Motta potrà dunque contare anche su di loro per la gara in Belgio, di fondamentale importanza per le ambizioni europee della Juventus.

Juventus, si chiude il caso Conceiçao

Yildiz aveva lasciato il campo alla fine del primo tempo della gara col Milan, ieri lo staff del J Medical aveva verificato che la situazione del trequartista turco non fosse grave, ma in pochi si aspettavano di vederlo allenarsi regolarmente già oggi. C’erano più speranze per McKennie, vittima di un semplice affaticamento, e che domani potrebbe anche partire titolare.

Ma la grande notizia per i tifosi della Juventus è il rientro di Conceiçao: il portoghese aveva subito un sovraccarico muscolare nel riscaldamento della sfida di Supercoppa col Milan e attorno ai continui rinvii del suo rientro in campo era scoppiato un vero e proprio caso. La sensazione è che il portoghese verrà convocato per il match di domani, magari per partire dalla panchina.

Juventus, ottimismo per il tesseramento di Kolo Muani

Non sarà disponibile per la gara di Champions League, invece, Randal Kolo Muani. Tuttavia la dirigenza della Juventus confida di risolvere i problemi di tesseramento del centravanti francese in tempo per la gara di sabato a Napoli: il Psg sta lavorando per risolvere il problema legato al raggiungimento del numero massimo di prestiti stagionali (6) e girare Kolo Muani alla Juventus fino al termine della stagione. Secondo La Repubblica, la situazione dovrebbe sbloccarsi entro la partita di sabato in campionato in casa del Napoli.

Juventus, mai così tante opzioni in attacco per Motta

Per la sfida contro la capolista, dunque, Thiago Motta potrebbe contare su un’abbondanza in attacco mai registrata finora dall’inizio della stagione. Contro il Napoli nono solo avrà a disposizione tutti i giocatori offensivi utilizzati finora sulla trequarti – Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Weah, Conceiçao e Mbangula – ma potrebbe anche presentarsi con un’alternativa a Vlahovic nel ruolo di centravanti: un lusso che, a causa dell’infortunio di Milik, la Juventus non s’è mai potuta concedere in questa stagione.