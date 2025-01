Kings League, disastro Italia: 5-8 dalla Spagna, Bonucci, Viviano e Caputo sono già eliminati dal Mondiale

Finisce in due partite l'avventura degli Azzurri nel torneo casalingo: dopo il Giappone, sono le Furie Rosse a travolgere la Nazionale di Micheli. Finale a Torino senza Italia.

Neppure il tempo di provare a capire regole, meccanismi, bonus e jolly vari che, probabilmente, non ce n’è più bisogno: l’Italia è già fuori dal Mondiale di Kings League. Sono bastate appena due partite agli Azzurri di Mauro Micheli per uscire dal torneo casalingo, ospitato tra Milano e Torino e che vedrà nell’Allianz Stadium, la “casa” della Juventus, la sede della finalissima del prossimo 12 gennaio. La Nazionale azzurra non ci sarà: è già fuori nonostante la presenza di Bonucci e di altre star.

Kings League, il clamoroso ko contro il Giappone

L’Italia aveva esordito al Mondiale di Kings League il giorno di Capodanno, rimediando una sonora – e inattesa – sconfitta dal Giappone, quella che avrebbe dovuto essere la squadra materasso del torneo: lo sono stati invece gli Azzurri. Un ko pesante – 1-3 il finale – che in tanti avevano attribuito all’assenza di capitan Bonucci e di altre stelle, tra cui il portiere Viviano, popolarissimo sui social. Del presidente Blur, grazie a un “rigore presidenziale” (una delle tante bizzarrie del nuovo gioco inventato da Piqué) l’unica rete dell’Italia.

Italia, nuovo tonfo contro la Spagna: eliminati!

Il regolamento del torneo non prevede gironi, ma è piuttosto semplice: la squadra che perde due partite è fuori dalla competizione. Il che ha trasformato il successivo confronto dell’Italia contro la Spagna, in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio, in un match da dentro o fuori. E gli Azzurri della Kings League si sono immediatamente uniformati a quelli del calcio, che ormai il Mondiale non lo vedono da anni: altro tonfo (5-8) ed eliminazione anticipata.

Il messaggio di Buffon e le reti (inutili) di Rossi

Nonostante un toccante messaggio di incoraggiamento prepartita di Gigi Buffon, l’Italia è andata sotto dopo pochi minuti, chiudendo il primo tempo in svantaggio 1-6, con un paio di pasticci dell’attesissimo Viviano. Nella ripresa un altro rigore presidenziale di Blur e una doppietta di Rossi (il secondo gol valeva doppio: altra regola ad hoc) hanno riportato sotto gli Azzurri, ma in extremis è arrivata la rete (doppia pure questa) di Espinosa. Spagna avanti, Italia fuori. Con Bonucci, Viviano, Ciccio Caputo e Michele Trombetta – altro flop – sul banco degli imputati.