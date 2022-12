21-12-2022 10:39

La serie A non è ancora ripartita dopo la sosta per il Mondiale e sembra essere già in crisi. Le notizie delle ultime settimane che hanno riguardato la Juventus e che hanno portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione bianconera potrebbero rappresentare solo la punta dell’iceberg di una situazione molto più complicata.

Serie A: Lotito lancia l’allarme per il futuro

A spaventare sono le parole di Claudio Lotito che avrebbe espresso nel corso della cena di Natale della Lazio e che sono state riportate dal Messaggero ha parlato dei rischi che la serie A corre in questa seconda parte di stagione: “Ci sono tanti problemi che circolano e che potrebbero cambiare totalmente gli scenari e i risultati a fine maggio. Sono sicuro che voi reciterete un grande ruolo in questo campionato. Anzi, tutti insieme dobbiamo dimostrarlo”.

Lazio, l’incoraggiamento di Lotito suona come una rivelazione

Nel corso della cena con la squadra il presidente Claudio Lotito ha voluto galvanizzare e caricare la sua Lazio in vista della seconda parte di stagione: “Ho detto a Sarri che sono orgoglioso di voi perché vivete in un clima sereno, siete un gruppo diverso e sano. Avete sposato un progetti, tanti di voi sono cresciuti in maniera esponenziale sia dal punto di vista tecnico che di mentalità vincente. Quindi iniziamo questa seconda parte del torneo con la consapevolezza che tutti devono fare i conti con noi e che non siamo secondi a nessuno. Ognuno deve fare la propria parte, è questa la cosa più importante”.

Cosa si nasconde dietro le parole di Claudio Lotito

Il caso Juventus potrebbe rappresentare un nuovo scandalo per il calcio italiano e che potrebbe non riguardare solo il club bianconero ma tutti quelli che nel corso degli ultimi anni hanno chiuso affare con la Vecchia Signora. Al centro del mirino della giustizia sportiva potrebbero finire tante operazioni di “finte plusvalenze”. Se il corso della giustizia ordinaria e la posizione della Juventus potrebbero essere molto lunghe, la giustizia sportiva invece potrebbe procedere molto velocemente. Le parole di Claudio Lotito sono di una persona molto all’interno delle cose di calcio, anche da un punto di vista politico sia per il suo ruolo di senatore che come parte importante all’interno della Federazione e della Lega.