L'intoppo per Dybala spaventa i tifosi dell'Inter: caccia ai colpevoli sul web

E anche oggi la firma non arriva. Da tempo sembra tutto fatto tra l’Inter e Dybala, ci si interroga in anticipo sull’ipotesi tridente, sul ruolo della Joya con Inzaghi, sulla suggestione di dover incontrare da nemico la Juve con la maglia degli odiati rivali ma di fatto ad oggi non c’è ancora una certezza sulla chiusura dell’affare. Se da un lato crescono le voci che vorrebbero un’intesa vecchia di mesi (al punto che c’è chi sostiene che la Juve abbia rotto col giocatore quando ha saputo che flirtava con largo anticipo con Marotta) c’è anche chi ipotizza intoppi sul percorso.

Marotta e il procuratore di Dybala non trovano l’accordo

La Gazzetta dello sport infatti rivela che ci sono difficoltà nella trattativa tra l’Inter e Antun, che rappresenta Dybala. Questione di commissioni e bonus alla firma, nulla che pregiudichi lo sbarco del giocatore a Milano ma Marotta sta trovando ostacoli.

I tifosi dell’Inter iniziano a preoccuparsi per il caso-Dybala

Fioccano le reazioni sui social: “Se Dybala salta per le commissioni giuro che non risponderò delle mie azioni”, oppure “Si vede che anche lui comincia ad essere stufo di Antun. Tra bonus alla firma e commissioni e’ capace ad avergli chiesto 20 milioni” e ancora: “Dybala potrebbe pagare il bonus ad Antun di tasca propria…”.

Dybala non firma ancora: Antun e Oriana nel mirino dei tifosi

Sul web scatta la caccia al colpevole: cos’è che frena ancora il matrimonio tra l’Inter e Dybala? Due gli indiziati. Il primo è il suo procuratore: “Antun è stato la rovina di Dybala” e ancora: “Pazzesco come il ragazzo non sia in grado di valutare le persone che lo rappresentano. Ogni giorno che passa Dybala ne esce sempre peggio” e poi: “Non avete ancora capito perché la juve lo ha fatto fuori?”

Nel mirino però ci va anche la compagna della Joya: “La sua compagna sta attuando la trasformazione in Wanda Nara e in Icardi e sta prendendo la loro eredità: Oriana Sabatini sarà la rovina di Dybala” e infine: “Ognuno ha la propria Wanda”.

