L'Uefa celebra Leao e scatena la bufera: costretta a rimuovere il post

Clamoroso autogol dell'Uefa su Instagram: in un post esalta l'intervento difensivo di Leao su Lozano in Napoli-Milan di Champions League, non punito col rigore da Marciniak.

22-04-2023 16:25

Un fallo da rigore trasformato in grande giocata difensiva, in esempio di abnegazione e di spirito di sacrificio da parte di un attaccante che di solito i gol li crea o li propizia, piuttosto che sventarli: ha del clamoroso l’autogol dell’Uefa, che per un’oretta buona in mattinata ha celebrato l’intervento in scivolata di Leao al 36′ di Napoli-Milan di Champions League. Sì, proprio quell’intervento non punito da Marciniak col calcio di rigore in favore degli azzurri per il tocco, piuttosto evidente, dello stesso Leao su Lozano.

Il video dell’Uefa dedicato al…rigore non fischiato su Leao

“Rafael Leao in defence”, la didascalia del video dedicato alla ‘giocata’ di Leao. E a conclusione del testo, l’iconcina degli applausi a sottolineare ancor di più la bellezza e il preziosismo del gesto del difendente. Non una parola, ci mancherebbe, sul fatto che in scivolata Leao abbia impattato l’attaccante del Napoli, togliendogli la possibilità di calciare. Il giorno prima era stato Lozano a postare un messaggio sui social, evidenziando il livido ancora impresso sulla sua caviglia dopo il contatto con la scarpa del portoghese. Le immagini parlano chiaro. Nello stesso video dell’Uefa il contatto si vede chiaramente.

Cornuti e mazziati: i tifosi del Napoli protestano per il post

Pochi minuti e si scatena l’inferno. I più scatenati sono i tifosi del Napoli, ma non solo. “Cornuti e mazziati”, scrive Fabrizio con ironia. “Come sono amici quelli del Milan e quelli dell’Uefa, lo si vede anche da queste cose”, si rammarica Paki. “Boban ci sfotte pure, dopo averci negato la semifinale”, un altro messaggio polemico. Ma le rimostranze arrivano anche in inglese o in altre lingue, a dimostrazione che l’errore non è stato notato solo a Napoli. E infatti, dopo un’oretta, sommerso dalle critiche, il post è rimosso. Cancellato, magari dopo consulto Var. Un perfetto esempio di “chiaro ed evidente errore” del social media manager dell’Uefa.

Leao-Lozano, le parole di Guardiola sul mancato rigore

I moviolisti sulla circostanza, per la verità, erano stati insolitamente concordi. Un coro unanime: l’intervento in ritardo di Leao su Lozano era da rigore. E sull’episodio era intervenuto addirittura Pep Guardiola al termine di Bayern Monaco-Manchester City, proprio per sottolineare l’errore dell’arbitro Marciniak: “Il Milan col Napoli ha giocato bene, ha vinto in campionato, ha vinto in Europa all’andata 1-0, poi l’1-1 dell’altra sera con quel rigore per il Napoli che poteva essere dato”. E il rigore era proprio la scivolata di “Rafael Leao in defence” celebrata dall’Uefa e poi cancellata per l’imbarazzo.