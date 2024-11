La classifica senza errori arbitrali, 11a giornata: sviste clamorose nei match di Milan, Roma, Napoli e Inter

Altra giornata nera dal punto di vista arbitrale . Le sviste non diminuiscono, anzi aumentano, e la parentesi della scorso turno di campionato, miracolosamente contraddistinto da zero partite falsate, si è rivelata – appunto – una casualità. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata all’undicesima di campionato e alla vigilia di Inter-Napoli, l’attesissimo big match che vale il primato.

Arbitri, due partite falsate da evidenti errori

Due i match condizionati in modo evidente dalle sviste dei fischietti, in campo e in sala Var. Il primo è Monza-Milan, col disastro di Feliciani sul contatto Bondo-Theo che ha fatto infuriare Nesta e che ha indotto l’AIA ad ammettere il clamoroso errore: rete dei brianzoli da convalidare. Doppio errore grave, invece, di Marcenaro in Verona-Roma: gol del gialloblu Magnani da annullare (fallo su Ndicka e altro fallo di Kastanos su Svilar) e mancato rigore per la Roma (trattenuta di Kastanos su Mancini al 45′). Tre punti, dunque, ai giallorossi nella nostra classifica.

Gli altri match: il Var funziona solo in alcune sfide

Errori veniali e non determinanti nelle altre partite. In Inter-Venezia Ferrieri Caputi è salvata ripetutamente dal Var Marini, che corregge alcuni pasticci commessi in presa diretta (tra cui il gol concesso ai veneti all’ultimo assalto, viziato da tocco di mano di Sverko). Non funziona invece il Var in Napoli-Atalanta, se non in occasione di un gol annullato a Kolasinac per evidente fuorigioco e inizialmente concesso da un impacciato Doveri: altro errore del fischietto romano nell’azione dello 0-3, dove non vede (lui e il Var) un fallo netto di Hien su Neres a metà campo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 25 NAPOLI – 25 INTER 24 LAZIO -1 23 ATALANTA 22 INTER +1 23 FIORENTINA 22 ATALANTA – 22 LAZIO 22 FIORENTINA – 22 JUVENTUS 21 JUVENTUS – 21 MILAN* 17 ROMA -6 19 UDINESE 16 TORINO -3 17 BOLOGNA* 15 UDINESE – 16 TORINO 14 MILAN* +2 15 EMPOLI 14 EMPOLI – 14 ROMA 13 BOLOGNA* +1 14 VERONA 12 MONZA -1 9 PARMA 9 VENEZIA -1 9 COMO 9 PARMA – 9 CAGLIARI 9 COMO – 9 GENOA 9 GENOA – 9 MONZA 8 VERONA +3 9 VENEZIA 8 LECCE – 8 LECCE 8 CAGLIARI +2 7

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.