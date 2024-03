La classifica senza errori arbitrali, 28ma giornata: altre sviste clamorose, tre pasticci in un big match

A sentire Rocchi e gli altri ex arbitri che si avvicendano in trasmissione a Open Var su DAZN sembra che vada tutto bene e che direttori di gara e VAR non sbaglino mai. In realtà l’andamento del campionato ci dice che in ogni turno c’è almeno una partita falsata a causa di sviste ed errori gravi. Nella 27ma giornata addirittura due. Inter-Genoa e un’altra. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata all’ottava di ritorno.

I tre pasticci che hanno fatto arrabbiare Rocchi

La partita che ha concentrato il maggior numero di errori è stata la sfida diretta per la Champions tra Fiorentina e Roma. Serataccia per Massa al Franchi, che segue peraltro quella poco edificante al Bernabeu in occasione di Real Madrid-Lipsia di Champions. Manca il secondo rosso a Mancini, c’è un fallo di Belotti su Llorente al principio dell’azione che porta al 2-1 per la Viola, non c’è rigore per la Fiorentina per il tocchetto di Paredes sullo stesso Belotti. Due errori pro Fiorentina (ma il rigore poi è stato fallito da Biraghi) e uno pro Roma: alla fine sarebbe finita comunque in parità, però giusto fermare Massa, come deciso dal designatore Rocchi.

Arbitri, le altre partite della 28ma giornata

Nelle altre gare peccati veniali per alcuni fischietti, non tanto gravi da determinare alterazioni nei risultati finali delle partite. Orsato in Napoli-Torino vede bene sul rigore invocato da Osimhen (non c’è fallo), ma si dimentica di concedere un recupero adeguato alle reiterate perdite di tempo granata. In Genoa-Monza tanti dubbi sul rigore concesso ai padroni di casa per tocco di mano di Pablo Marì, forse spinto. Buona invece la direzione di Guida in Juventus-Atalanta, ok pure Aureliano in Lazio-Udinese. Sacchi salvato dal VAR in occasione del gol vittoria del Milan contro l’Empoli.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 75 INTER +7 68 MILAN 59 MILAN -2 61 JUVENTUS 58 BOLOGNA -4 55 BOLOGNA 51 JUVENTUS +3 55 ROMA 48 NAPOLI -4 48 ATALANTA 47 ATALANTA -1 48 NAPOLI 44 ROMA +2 46 FIORENTINA 43 FIORENTINA – 43 LAZIO 40 LAZIO -2 42 MONZA 39 TORINO -3 41 TORINO 38 MONZA +1 38 GENOA 33 GENOA +1 32 UDINESE 27 CAGLIARI -2 28 VERONA 26 UDINESE -1 28 CAGLIARI 26 EMPOLI -2 27 LECCE 25 VERONA -1 27 EMPOLI 25 LECCE -1 26 FROSINONE 24 SASSUOLO -2 25 SASSUOLO 23 FROSINONE +1 23 SALERNITANA 14 SALERNITANA +4 10

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.