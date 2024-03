La classifica senza errori arbitrali, 29ma giornata: svista decisiva, ancora un big match falsato

Nove giornate al termine di un campionato che continua, purtroppo, a essere macchiato da errori arbitrali determinanti. Il VAR e gli altri supporti tecnologici non hanno evitato la lunga serie di sviste che sta caratterizzando questa edizione di Serie A, lusinghiera dal punto di vista del rendimento dei fischietti soltanto per Rocchi e l’AIA. Anche nel 29mo turno, una partita falsata: un big match. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla decima di ritorno.

Errore determinante, match condizionato

La partita falsata del turno è il big match Inter-Napoli. Non ci sono né il rigore chiesto dagli azzurri (tocco di mano di Darmian su incursione di Kvaratskhelia: il difensore riesce a tirar via il braccio un attimo prima di colpire il pallone), nè quelli invocati dagli interisti (Thuram è in ritardo su Meret e si tuffa nel contrasto con Rrahmani). C’è però un errore grave da parte di La Penna e dei suoi assistenti: il calcio d’angolo da cui nasce la rete del pareggio della squadra di Calzona è inesistente. È Di Lorenzo a toccare per ultimo nel contrasto col solito Darmian. Sullo sviluppo del corner, Juan Jesus firmerà la rete del definitivo 1-1 di testa.

Arbitri, le altre partite della 29ma giornata

Veniali gli errori nelle altre partite, tra cui la mancata ammonizione di Spence da parte di Giua in Juve-Genoa per una serie di interventi scorretti. Il fischietto di Olbia sarà molto meno tollerante nei confronti di Vlahovic a fine gara. Ingiusta l’ammonizione di Theo Hernandez da parte di Mariani in Verona-Milan, mentre sono ingiustificate le proteste rispettivamente di Udinese, Frosinone e Sassuolo nei match contro Torino, Lazio e Roma: solo qualche punizione invertita o non fischiata dai vari direttori di gara nelle tre sfide, ma nessuna svista che possa aver condizionato l’esito delle stesse.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 76 INTER +5 71 MILAN 62 MILAN -2 64 JUVENTUS 59 BOLOGNA -4 58 BOLOGNA 54 JUVENTUS +3 56 ROMA 51 ROMA +2 49 ATALANTA* 47 NAPOLI -3 48 NAPOLI 45 ATALANTA* -1 48 FIORENTINA* 43 LAZIO -2 45 LAZIO 43 TORINO -3 44 MONZA 42 FIORENTINA – 43 TORINO 41 MONZA +1 41 GENOA 34 GENOA +1 33 LECCE 28 LECCE -1 29 UDINESE 27 CAGLIARI -2 28 VERONA 26 UDINESE -1 28 CAGLIARI 26 EMPOLI -2 27 EMPOLI 25 VERONA -1 27 FROSINONE 24 SASSUOLO -2 25 SASSUOLO 23 FROSINONE +1 23 SALERNITANA 14 SALERNITANA +4 10

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.