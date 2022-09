La classifica senza errori arbitrali: quinta giornata, prime sviste

Dopo quattro giornate esenti da errori, o per lo meno da errori determinanti, capaci cioè di alterare i risultati delle partite, ecco piovere le prime sviste decisive. Ben tre le partite del quinto turno di campionato segnate da “incidenti di percorso” dei fischietti, non corretti in sala Var. Nel mirino le direzioni di gara di Sozza all’Olimpico , di Doveri al Franchi , di Chiffi nel derby di San Siro e di Giua in Spezia-Bologna. Chi, tra di loro, ha commesso l’errore più clamoroso?

Fiorentina-Juve, manca un altro rigore per i viola

C’è voluto il Var perché Doveri si accorgesse del braccio largo di Paredes e concedesse rigore alla Fiorentina, poi parato da Perin a Jovic. Ma di penalty per i viola ce ne sarebbe stato anche un altro, che il direttore di gara romano e il suo omologo in sala Var non hanno visto. Tantissimi, infatti, i dubbi per un contatto in area tra Cuadrado e Sottil, con il colombiano che ha rischiato tantissimo: la massima punizione sarebbe stata sacrosanta.

Derby Milan-Inter: Theo Hernandez graziato dal rosso

Poteva starci il rosso per Theo Hernandez nel finale del derby con l’Inter. Il francese, già ammonito, ha fermato con le cattive Dumfries che lo aveva superato di slancio, ma Chiffi non ha ravvisato neppure gli estremi del fallo. Una decisione spiazzante, vista la platealità dell’intervento falloso. In caso di concessione della punizione, il secondo giallo sarebbe stato automatico. Ai fini del nostro regolamento, comunque, si tratta di una svista che non ha alterato l’esito della partita.

Lazio-Napoli, l’episodio che ha fatto infuriare Sarri

Infuocata pure la sfida tra Lazio e Napoli, con Sarri furibondo per le decisioni dell’arbitro Sozza. Che a conti fatti, però, sbaglia in una sola circostanza: poteva starci, infatti, il penalty per l’intervento a braccio alto di Rui su Lazzari. Tutto regolare per il fischietto di Seregno, che ha ben valutato gli altri episodi controversi, a cominciare dal gol di Kim assolutamente regolare in quanto la ‘spintarella’ del coreano al suo marcatore è avvenuta a gioco fermo.

Spezia-Bologna, proteste vibranti dei liguri nel finale

Tra le altre partite, dubbi e recriminazioni al Picco nel match tra i padroni di casa dello Spezia e il Bologna. Forti dubbi, in particolare, su un contatto in area tra Agudelo e Lucumì, con il calciatore rossoblu che sembra in ritardo sullo spezzino. Non per l‘arbitro Giua. Manca un rigore alla squadra di Gotti, dunque, che avrebbe potuto incamerare in questo modo altri due punti di capitale importanza in ottica salvezza.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale ATALANTA 13 ATALANTA – 13 NAPOLI 11 MILAN – 11 MILAN 11 UDINESE – 10 UDINESE 10 ROMA – 10 ROMA 10 TORINO – 10 TORINO 10 INTER – 9 JUVENTUS 9 LAZIO -1 9 INTER 9 NAPOLI +2 9 LAZIO 8 FIORENTINA -2 8 SALERNITANA 6 JUVENTUS +1 8 FIORENTINA 6 SPEZIA -2 7 SASSUOLO 6 SALERNITANA – 6 VERONA 5 SASSUOLO – 6 SPEZIA 5 VERONA – 5 EMPOLI 4 EMPOLI – 4 BOLOGNA 3 LECCE – 2 LECCE 2 SAMPDORIA – 2 SAMPDORIA 2 BOLOGNA +1 2 CREMONESE 1 CREMONESE – 1 MONZA 0 MONZA – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan