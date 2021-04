La classifica senza errori arbitrali: trentaduesima giornata

L‘Inter è a un passo dallo scudetto anche nel campionato depurato da sviste ed errori arbitrali. Ai nerazzurri basterà vincere la prossima partita per laurearsi campioni, visto l’ampio vantaggio sulle inseguitrici. Una sola sfida falsata nel 13mo turno del girone di ritorno: quella di Bologna tra i rossoblu e il Torino. Grandi discussioni, però, anche in Napoli-Lazio e su altri campi.

Turno infrasettimanale: pochi errori tra i fischietti

Positiva la direzione di gara di Chiffi in Spezia-Inter: giusto annullare i due gol ai nerazzurri nel finale per offside di Hakimi e Lautaro. Ordinaria amministrazione per Giacomelli in Juve-Parma, nessuna sbavatura significativa per Sacchi in Milan-Sassuolo. Bene anche Pairetto in Genoa-Benevento, Guida salvato dal Var in Udinese-Cagliari: non aveva visto un fallo di Marin su Forestieri nell’azione che aveva portato al gol di Joao Pedro e neppure il tocco di mano di Molina su colpo di testa di Carboni che porterà invece al rigore per i sardi. Errore determinante, invece, per Marini in Bologna-Torino: manca un rigore ai granata per tocco di mano di Soumaoro in avvio di ripresa. Il braccio del difensore è troppo largo, poco importa che il pallone provenga da un rimpallo.

La moviola di Napoli-Lazio

Grandi discussioni, soprattutto di marca laziale, per la direzione di Di Bello nel match dello stadio Maradona contro il Napoli. L’episodio più contestato è quello in avvio di gara: Hysaj ferma irregolarmente Lazzari lanciato a rete, l’arbitro lascia correre, poi è richiamato al Var da Irrati. Sarebbe rigore per la Lazio più espulsione di Hysaj, al Var però Di Bello ci va per rivedere il contatto precedente in area biancoceleste tra Milinkovic-Savic e Manolas. La gamba del centrocampista serbo è troppo alta, impatta sul volto del difensore greco: non l’avesse fatto sarebbe stato gioco pericoloso e punizione in area per il Napoli, quindi comunque niente rigore su Lazzari. Per il resto, mancano probabilmente un rigore per parte (Politano su Immobile e Marusic su Di Lorenzo) e un rosso a Immobile per entrataccia su Manolas.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 82 punti; Napoli, Atalanta, Juventus 65; Milan 61; Lazio* 56; Roma 54; Sassuolo 46; Sampdoria 44; Torino* 43; Verona 41; Bologna 37; Udinese 33; Spezia 33; Genoa, Fiorentina 32; Benevento 29; Cagliari 28; Parma 19; Crotone 13.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Inter 76 punti (-6); Milan 66 (+5); Atalanta 65, Juventus 65; Napoli 63 (-2); Lazio* 58 (+2); Roma 55 (+1); Sassuolo 49 (+3); Sampdoria 42 (-2); Verona 41; Bologna 38 (+1); Udinese 36 (+3); Spezia 33, Genoa 33 (+1), Fiorentina 33 (+1); Torino* 31 (-12), Benevento 31 (+2); Cagliari 28; Parma 20 (+1); Crotone 15 (+2).

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

