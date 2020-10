La gaffe di Zaniolo spacca i tifosi della Roma

Una speranza per il futuro o un gesto sacrilego? Mentre prosegue la riabilitazione per tornare a giocare dopo la rottura del secondo crociato, Nicolò Zaniolo ha commesso una gaffe social sul suo profilo Instagram. Il calciatore ha giocato con un fotomontaggio che però ha urtato la suscettibilità di parte della tifoseria romana.

Zaniolo si prende il posto di Totti

Zaniolo, i cui tempi di recupero sono ancora lunghi, infatti ha postato la foto taroccata con il suo volto sul murale dedicato a Totti a via Pozzuolo, seguito dalla didascalia: “Pazzo di te” . A Roma però puoi scherzare con santi e fanti ma bisogna lasciar stare Totti, rischio scomunica immediata.

Zaniolo cancella il post e ne pubblica un altro

Resosi conto dell’errore Zaniolo ha eliminato il post in un primo momento, poi lo ha riproposto poi con una diversa didascalia che recita: “Un grazie speciale a chi ha realizzato questo murales nel quartiere Monti! Orgoglioso di voi e di vestire questi magnifici colori”.

La reazione dei tifosi arrabbiati

Il popolo dei romanisti si è diviso in due. Molti hanno bacchettato Zaniolo: “Stai al tuo posto“, “Ti sei un po’ allargato“, “Vai piano amico mio” e “27 anni di amore di Totti non si toccano“ e ancora: “Sacrilegio”.

Polemica interna tra i tifosi: non lamentatevi se se ne va

Non pochi però non se la sentono di attaccare Zaniolo: “Nessuna polemica, il ragazzo ha scelto il meglio, come punto di riferimento” o anche: “Prendersela con un ragazzo che indossa la nostra maglia. Il gesto dovrebbe essere visto come un atto d’amore…”, oppure: “Un ragazzo di Massa che vorrebbe far parte della storia della Roma, come ha fatto Totti, bisognerebbe incoraggiarlo ed abbracciarlo forte, altro che perdono. Se Zaniolo rimarrà, sarà grazie all’affetto dei tifosi e l’amore per la Roma, non sicuramente grazie a voi” e infine: “Poi non lamentatevi se scappano da Roma.. State più sereni”.

