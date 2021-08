La giornata di Florenzi al Milan: visite mediche con il Milan

Il Milan è pronto ad accogliere Alessandro Florenzi: il laterale della Nazionale italiana, reduce dalla vittoria agli Europei, è pronto a vestire la maglia rossonera per la prossima stagione, che sta per iniziare ufficialmente.

Oggi, come testimonia ‘Sky Sport’, il giocatore si è presentato in aeroporto a Roma per raggiungere Milano, dove incontrerà la dirigenza del Milan e procederà con gli step necessari per completare il suo trasferimento.

Nelle prossime ore Florenzi sosterrà anche le visite mediche, poi il suo passaggio in rossonero sarà ufficiale. Lascia la Roma, che nelle ultime due stagioni lo ha girato in prestito al Valencia e al PSG, ma lo fa in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Al Milan trova Stefano Pioli, che ha affrontato da avversario in diversi derby contro la Lazio, e soprattutto una nuova opportunità di esprimersi sulla fascia destra, con esperienza e concretezza.

La cifra fissata per il riscatto, 4,5 milioni, lascia pensare alla possibilità di lasciare definitivamente Roma, dopo una vita sostanzialmente passata in giallorosso (lui, cresciuto nelle giovanili) culminata con l’esperienza indelebile da capitano.



OMNISPORT | 20-08-2021 10:27