La Juve debutta a Udine: convocati Locatelli e Kaio Jorge

Inizia la stagione della Juventus. Si apre la seconda era di Massimiliano Allegri sulla panchina zebrata. I bianconeri debuttano alla Dacia Arena di Udine dove domenica alle ore 18.30 affronteranno l’Udinese di Luca Gotti.

Dopo le parole della viglia pronunciate in conferenza stampa, il tecnico toscano ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla spedizione friulana.

Per il suo debutto-bis al timone della Juve, Allegri porta con sè 23 calciatori tra i quali ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo che, a questo punto, sembrerebbe davvero vicino alla permanenza in quel di Torino.

Insieme al portoghese ci saranno anche gli ultimi arrivati alla corte della Vecchia Signora: ci sarà Manuel Locatelli che, come spiegato da Allegri in conferenza, potrebbe ritagliarsi anche uno spezzone a gara in corso.

Completerà il reparto offensivo anche il classe 2002 Kaio Jorge, prelevato in estate dal Santos.

A Torino rimarranno in tre: il lungodegente Arthur – in piena convalescenza post operazione, e Adrien Rabiot, anch’esso out per infortunio. Al brasiliano e al francese si aggiunge anche Weston McKennie che sconterà una giornata di squalifica.

OMNISPORT | 21-08-2021 18:17