La Juve elimina l'Inter, i tifosi: Siamo sempre più Allegri

Missione compiuta. La serie vincente s’interrompe, ma la Juventus si toglie comunque lo sfizio di eliminare l’Inter e di centrare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Lo zero a zero dello Stadium, insomma, consente ai tifosi bianconeri di festeggiare sui social l’ennesima affermazione sui rivali: sembra passata una vita dallo 0-2 in campionato a San Siro, che ha dato inizio all’esaltante rimonta dell’undici di Pirlo.

Il rigore invocato

Non passa neppure un quarto d’ora che l’Inter già reclama un rigore. Polemiche per il (presunto) contatto Lautaro-Bernardeschi in area bianconera, ma dai replay si capisce che è l’attaccante dell’Inter a centrare il bianconero. “Soliti piagnistei, ma è Lautaro che prende a calci Bernardeschi“, sottolinea un tifoso juventino su Twitter. “Il rigore chiesto da Lautaro e Parrucca è una delle cose più patetiche mai viste su un campo di calcio”, insiste un altro supporter. “Hanno rivisto al Var e hanno ammonito il giardiniere”, ironizza un terzo fan.

Le scintille Bonucci-Conte

L’episodio in questione innesca anche un clamoroso scambio di battute a distanza tra Conte e Bonucci. È il difensore, in tribuna, a bacchettare il suo ex tecnico con una frase destinata a diventare cult: “Devi rispettare l’arbitro”. Immediata la reazione del popolo dei social: “Bonucci che dice a Conte di rispettare l’arbitro. Bonucci, sì”, twitta un utente postando l’ormai storica foto del ‘testa a testa’ del difensore con Rizzoli. E se molti ironizzano, non sono pochi gli juventini che apprezzano: “Come difensore ormai non è più una garanzia, ma come capo ultras Bonucci meriterebbe rinnovo a vita”.

Il ritorno di Allegri

Se l’atteggiamento prudente della Juve contro la Roma aveva fatto tornare alla mente i tempi di Allegri, il ‘fantasma’ del tecnico livornese è ancor più vivo dopo la prova accorta e diligente della Vecchia Signora contro i nerazzurri. “E anche oggi De Ligt e Demiral in assoluto i migliori in campo”, scrive un tifoso. “Stasera siamo ancora più Allegri di sabato”, ironizza un altro. Mentre una supporter fa quasi tenerezza quando ammette: “Io mi sono addormentata dopo venti minuti, poi c’è stato un tiro in porta almeno?”.

