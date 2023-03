Il gol di Kostic permette alla Juventus di battere l'Inter e rilancia la rimonta della squadra di Allegri verso la Champions: ma per i tifosi il migliore in campo è Manuel Locatelli

La rimonta della Juventus continua: i bianconeri ora sono a -7 dal quarto posto. Otto vittorie, tre sconfitte e due pareggi dalla ripresa post Mondiale, punti rosicchiati a Inter, Milan e Roma in questa giornata. Il tutto al netto del -15, aspettando l’esito del ricorso al Collegio Arbitrale del Coni: la Juventus ha messo in mostra la sua classica compattezza, sfociata in ottime giocate offensive. Tra queste, la splendida azione che ha portato al gol decisivo di Kostic.

Juve, la vittoria che mancava da tre anni

Un successo pesante soprattutto perché la Juventus non vinceva in casa dell’Inter dal 2 febbraio 2021: in quell’occasione si disputava la semifinale di Coppa Italia, a porte chiuse per il Covid, e fu decisa da una doppietta di Cristiano Ronaldo. In campionato, invece, l’ultimo successo bianconero risale al 6 ottobre 2019: era la Juventus di Sarri, il gol del 2-1 finale fu realizzato da Higuain. Alla ripresa del campionato, l’1 aprile, ci sarà Juventus-Verona: sarà importante ripartire forte per continuare a rosicchiare punti a quelle che stanno davanti.

La gioia e gli sfottò del web juventino

Ma vincere in casa dell’Inter è fonte di gioia particolare per i tifosi della Juventus: perché, almeno dal 2006 in poi, il confronto tra queste due squadre non è mai amichevole, tutt’altro. Fabio inizia usando l’ironia: “Propongo di usare le lacrime di Inzaghi per risolvere il problema della siccità”. Renzo non sta nella pelle: “Bella vittoria la juve ha sprecato anche due occasioni. Purgati”. E Angelo lancia strali all’Inter: “Il finale interista è sempre acceso con provocazioni e scorrettezze, mentalità da provinciale”. Anche Pierluigi applaude: “cuore, grinta, tenacia. tutti con il coltello tra i denti. stasera ci godiamo una bellissima vittoria”. E Franco aggiunge: “Nonostante 100 falli fischiati sempre a favore dell’Inter ….abbiamo vinto!!!!”.

I tifosi della Juve non hanno dubbi: Locatelli il migliore

Roberto individua i migliori: “Locatelli, Kostic e Rabiot sontuosi. Arbitraggio vergognoso“. E Claudia abbraccia tutti: “Bravi ragazzi e bravo Allegri! Cari interisti mi fate sempre ridere!”. Anche Max applaude l’ex Sassuolo: “Quanti Locatelli c’erano in campo? Immenso”. Come Elenio: “Super Loca e Fagioli grandi”. Paolo la vede allo stesso modo: “Ottima partita di Locatelli e Fagioli. Molto bene anche Gatti”. E Maurizio usa anche un po’ di sarcasmo: “La prima partita quasi buona di Locatelli”. Giovanni concorda: “Grande partita di Locatelli!!!”. Come Ahmed: “Man of the match Locatelli”. Bruno applaude: “Grande kostic e un super locatelli” . Simone conclude: “Grande Locatelli, partita superba”.

I tifosi della Juve se la prendono con l’arbitro

Eppure, c’è chi riesce a prendersela sempre con Allegri, come Donato: “Stiamo giocando di rimessa esce Chiesa, ma cavolo metti Di Maria che in contropiede la può chiudere!! Macché mette Paredes che non sa da che parte è girato. Loro giocano con 6 attaccanti noi con zero”. Anche Alessandro è sulla stessa linea: “Con un altro allenatore e altro staff avremmo 15 punti in più..tutti scassati..fra Milan prima e Juve poi hanno battuto qualsiasi record”. Anche Davide non ci sta: “Quanti gol sprecati!!!!! E poi giocare con tutti giocatori rotti é veramente desolante”. Gabriele se la prende con l’arbitro: “Con questo arbitro che ci fischia tutto contro non la portiamo a casa!!”. Josue la vede allo stesso modo: ” Arbitraggio vergognoso..scandaloso, oltraggioso.. illegale proprio! Ma come fanno a non arrestarli questi arbitri? Ha fatto bene Allegri ad andarsene!”