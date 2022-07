16-07-2022 11:10

La Juventus guarda ancora al passato. Dopo aver riportato a casa Paul Pogba, i bianconeri guardano alla loro storia recente per cercare i pezzi migliori da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono ancora alla ricerca della soluzione migliore per l’attacco con un giocatore in grado sia di affiancare che di rappresentare una valida alternativa a Dusan Vlahovic.

Juventus: contatti con l’Atletico per Morata

Non c’è due senza tre. Dopo le prime due esperienze in bianconero, la Juventus potrebbe decidere di dare vita al Morata-tris. Secondo molti esperti di mercato infatti la Vecchia Signora avrebbe riavviato i contatti con l’Atletico Madrid per riportare a Torino il calciatore spagnolo. Nonostante le attenzioni dei dirigenti bianconeri siano concentrate sulla difesa, Cherubini e i suoi collaboratori sanno che c’è da puntellare anche la zona offensiva.

Morata-Juventus: la richiesta di Allegri

Alvaro Morata è sempre stato molto apprezzato nell’ambiente bianconero. Non solo per i suoi gol nelle occasioni più importanti, ma soprattutto per la sua capacità di mettersi a disposizione della squadra. Il suo ritorno sarebbe stato espressamente richiesto da Massimiliano Allegri che apprezza tantissimo lo spagnolo e la sua duttilità tattica. Morata infatti può rappresentare la spalla ideale per Vlahovic ma anche una valida alternativa per far rifiatare il serbo.

Poche idee: la paura dei tifosi della Juve

L’idea di tornare a puntare su Alvaro Morata però non convince i tifosi bianconeri. Sebbene sia un beniamino dei fan della Vecchia Signora, la sensazione è quella di una società con poche idee in questa fase di mercato. “Fosse per Allegri richiamerebbe Mandzukic a fare l’esterno”, dice un tifoso. Mentre L’enigmista sembra ancora più preoccupato: “Da qui si evince che pur prendendo giocatori buoni e forti si tratta di un mercato improvvisato e non ragionato”.

Morata ha sempre un posto d’onore nel cuore dei tifosi bianconeri: “E’ un bravissimo ragazzo che mi piacerebbe ancora avere in squadra ma da solo non basta, parliamo di un attaccante da 10 gol all’anno”, dice Rivermind. Mentre Marco scrive: “A me sembra che alla Juve l’aspetto sportivo sia finito in terzo piano, dopo quello economico e quello politico: Allegri, Di Maria, Pogba e adesso Morata. Mi sembrano tutti nomi per tenere buona la parte sbagliata della tifoseria”.

