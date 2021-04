La Juventus ritrova Bonucci: negativo al Covid-19

La Juventus ritrova uno dei suoi giocatori rappresentativi: Leonardo Bonucci è ufficialmente guarito dal Covid-19 che lo aveva colpito al rientro dagli impegni con la Nazionale.

La società bianconera ha comunicato la notizia con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

“Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”.