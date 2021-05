La Juventus soffre ma vince: rimonta firmata Cristiano Ronaldo

La Juventus soffre con l’ Udinese ma nel secondo tempo riesce a completare la rimonta grazie a una doppietta di Ronaldo , che torna al gol dopo un lungo digiuno. La squadra di Pirlo raggiunge così Milan e Atalanta a quota 69 punti in classifica, sconfitta amara per i padroni di casa che devono ancora lottare per la salvezza matematica.

La partita si apre subito col gol dell’ Udinese al 10′: da una punizione sulla trequarti, De Paul batte di fretta con la Juventus ancora in fase di posizionamento e Molina trafigge Szczesny con un tiro in diagonale.

Prova a rispondere la Juventus . Al 27′ da calcio d’angolo Ronaldo salta a vuoto, arriva invece McKennie che schiacciando a terra il pallone con Scuffet battuto non trova la porta. Ci prova poco dopo anche Dybala ma l’estremo difensore avversario è bravo a respingere il tiro da fuori area dell’argentino. Al termine del primo tempo, la Juventus protesta con l’arbitro Chiffi per non aver dato minuti di recupero. Cristiano Ronaldo e Dybala vengono raggiunti anche da Fabio Paratici , che insieme ai due giocatori ha mostrato tutto il suo dissenso per l’arbitraggio.

Nel secondo tempo partono forti i padroni di casa. L’ Udinese ci prova Arslan ma una sua conclusione termina a lato di pochissimo. Al 67′, altra grande chance per la squadra friulana: Stryger Larsen dal limite dell’area di rigore sfiora il palo con un tiro potente. All’82’ cambia la partita: su una punizione di Ronaldo , De Paul allarga il braccio e tocca il pallone concedendo così il rigore al portoghese che dagli 11 metri non sbaglia firmando l’1-1.

La partita tra Udinese e Juventus si riaccende nel finale, con gli ospiti che tentano il tutto per tutto per portare a casa 3 punti fondamentali in chiave Champions League . All’89’ la Juventus completa la rimonta: cross perfetto di Rabiot e Ronaldo non sbaglia di testa, complice anche Scuffet . Il match termina 1-2 per la squadra di Andrea Pirlo .

OMNISPORT | 02-05-2021 19:58