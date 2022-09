15-09-2022 08:36

Non aveva mai portato fortuna alla Juventus il 41enne arbitro tedesco Felix Zwayer, di professione agente immobiliare, designato per la gara di Champions di ieri contro il Benfica. Nei due precedenti la Juve era uscita sempre con le ossa rotte (tra le polemiche): la prima volta agli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid che si impose per 2-0 nel 2019 (ma al ritorno Ronaldo ribaltò tutto con una tripletta) e la seconda volta l’ottavo di finale di ritorno del 2020, Juventus-Lione, con il 2-1 per i bianconeri che non bastò a passare il turno in virtù di un rigore dubbio assegnato ai francesi e segnato da Depay.

Con Zwayer Juventus sempre sconfitta in Champions

Anche ieri col fischietto tedesco è andata male, malissimo per la Juventus battuta in casa dal Benfica ma stavolta nessuno può prendersela con l’arbitro. Sotto accusa squadra ed Allegri, contestato più che mai dai tifosi e criticato dalla stampa.

Zwayer impeccabile nel dirigere Juventus-Benfica

Zwayer ha diretto la partita dello Stadium senza difficoltà. Un solo episodio-chiave, quando Miretti, rialzandosi dopo uno scontro di gioco, ha colpito con il destro il piede di Ramos. Intervento ingenuo da parte del centrocampista dei bianconeri e penalty assegnato, con cui il Benfica ha trovato l’1-1.

In precedenza l’arbitro Zwayer non si era accorto di un fallo mano di Ramos in area Juventus, fischiandolo solamente dopo un paio di secondi. Per il resto gara senza troppi problemi per il fischietto tedesco.

Per Cesari il rigore per il Benfica è giusto

A chiarire ogni dubbio è Graziano Cesari. L’ex fischietto genovese analizza la gara alla moviola a Canale 5 e spiega: “Il rigore per i portoghesi c’è, è regolamento nuovo di quest’anno: step on the foot, pestare il piede, una cosa introdotta quest’anno ed è quindi calcio di rigore. Importantissime le immagini televisive per valutare questa situazione”. Sul gol annullato a Vlahovic, Cesari chiarisce: “La posizione di De Sciglio è irregolare, dunque giusto annullare”.