La moviola di Juventus-Udinese, c'è un errore grave dell'arbitro Giua

16-01-2022 08:47

Come ha arbitrato Giua nella gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Udinese? Non era una partita facile ma secondo Luca Marelli il giudizio complessivo è buono. L’ex arbitro comasco ha promosso la sua prova parlando al suo canale youtube dopo aver dato la prima impressione a caldo, in diretta su Dazn durante Juventus-Udinese.

Per Marelli Giua ha arbitrato bene

Dice Marelli: “Rispetto a Lazio-Empoli ho visto progressi dall’arbitro Giua, non dal punto di vista tecnico ma da quello disciplinare e di autorevolezza. Mi è piaciuta la selezione dei falli, ha fischiato solo 23 volte ed è un bel passo in avanti anche se deve crescere ancora. Rocchi l’ha impiegato due volte di fila in serie A e lo sta testando.

Andiamo agli episodi: Al 22′ ammonizione di Arthur per fallo su Deulofeu: giusta anche se il contatto è stato leggero, era un’entrata brutta e in ritardo, anche l’ammonizione di Soppy è giusta, così come non c’è invece nulla nel contatto tra Soppy e Pellegrini, che non ha allargato la gamba. Non c’era rigore.

Giua doveva fischiare un rigore per l’Udinese

Al 71′ in presa diretta sull’intervento di Bernardeschi su Soppy ho detto inizialmente a Dazn che non c’era niente, ma mi sbagliavo. L’episodio è sfuggito anche a me. In realtà è una trattenuta atipica. Bernardeschi ha però preso per i capelli Soppy e gli ha fatto perdere l’equilibrio.

Non ci sarebbe stato niente da ridire se fosse stato fischiato il rigore da Giua. Bernardeschi è stato ingenuo: la trattenuta dura molto poco quindi non è un contatto da VAR, perché deve valutarlo l’arbitro in diretta, ma fischiare rigore sarebbe stata la scelta migliore”.

