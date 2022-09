30-09-2022 11:34

Per i tifosi del Milan la coppia formata da Sandro Tonali e Ismail Bennacer è di certo la migliore che oggi possa offrire la squadra rossonera a centrocampo: un mix di grinta, tecnica, velocità e visione di gioco alla quale, in questo momento, Stefano Pioli non può rinunciare.

Tifosi del Milan alla scoperta di Vranckx

Alle spalle dei due titolari, però, i milanisti stanno scoprendo le doti di Tommaso Pobega, autore di un ottimo avvio di campionato, e sperano presto anche di vedere in azione Aster Vranckx, il classe 2002 belga (compirà 20 anni il 4 ottobre) che Paolo Maldini è andato a pescare in Bundesliga, nel Wolfsburg, e che nei piani del dirigente rossonero dovrebbe garantire al centrocampo rossonero la fisicità venuta a mancare con l’addio di Franck Kessie.

Vranckx era poco più di uno sconosciuto per i tifosi del Milan, che ora però premono per vederlo in campo: ad alimentare la loro curiosità sono state anche le due partite disputate da Vranckx con il Belgio U21 durante la pausa per le nazionali.

Milan, Vranckx positivo con il Belgio U21

Il centrocampista ha giocato da titolare, con la fascia di capitano al braccio, sia nella sconfitta subita contro l’Olanda (2-1) che nel pareggio ottenuto contro la Francia (2-2): nella prima ha agito da interno in un centrocampo a tre, nella seconda da mediano in un 4-2-3-1.

In entrambi gli incontri Vranckx è risultato tra i migliori in campo, mostrando tutte le sue doti: personalità, fisico e ottima tecnica. E sui social molti tifosi del Milan hanno chiesto a Pioli di dare maggiore spazio al belga, impiegato finora per soli 12 minuti nella gara vinta a Genova contro la Sampdoria lo scorso 10 settembre.

I tifosi del Milan vogliono Vranckx in campo

“Vranckx è un grandissimo centrocampista. Vedrete”, scrive su Facebook Nino. “È il vero erede di Kessie – aggiunge Alberto -, un centrocampista intelligente e anche fisico, può migliorarsi ancora a livello di inserimenti e gol. Spero tanto che il Milan lo faccia giocare e poi lo riscatti”.

“Vranckx deve giocare, è un ottimo giocatore. Però capisco che per Pioli è difficile rinunciare a Tonali e Bennacer in questa forma”, sottolinea Alessandro assolvendo l’allenatore rossonero. Più duro Mario: “Di quelli nuovi Pioli non fa giocare mai nessuno”. Sulla stessa lunghezza d’onda Loco: “Pioli fa giocare i rottami dello scorso anno come Rebic e Krunic, dia spazio a Vranckx”.